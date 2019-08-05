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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuri PİR/ADANA, (DHA),
05.08.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Kardeşe veda! Ünlü oyuncu Cengiz Sezici, Adana’da toprağa verildi

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İSTANBUL’da hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici (69), memleketi Adana’da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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  • Ünlü oyuncu Cengiz Sezici son yolculuğuna uğurlandı
  • Ünlü oyuncu Cengiz Sezici son yolculuğuna uğurlandı
  • Ünlü oyuncu Cengiz Sezici son yolculuğuna uğurlandı
  • Ünlü oyuncu Cengiz Sezici son yolculuğuna uğurlandı
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Sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici, önceki sabah saatlerinde nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu için İstanbul’daki Beyoğlu Atlas Sineması’nda düzenlenen törene, tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Sezici’nin cenazesi daha sonra memleketi Adana’ya gönderildi. Sezici için Adana Büyükşehir Belediyesi’nde bir tören daha düzenlendi. Törene, Sezici’nin yakınları, CHP Adana milletvekilleri Burhaneddin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile Caner Cindoruk, Nur Sürer, Emre Karayel, Menderes Samancılar’ın da aralarında bulunduğu oyuncular ve kent protokolü katıldı.

Törende konuşan sanatçı Nur Sürer, sinemaya Menderes Samancılar ve ’Cengo’ dediği Cengiz Sezici ile başladığına değinerek, "Biz bu ülkenin iyi evlatlarıyız. Kardeşimiz de kendi toprağına geldi, ona iyi bakın. Bugün çok üzgünüm. Menderesle olduğu gibi Cengizle çok çalıştım. Karı-koca oynardık, çok didişirdik. Ben şimdi neye küfür edeceğim? Onun kokusunu, kavgalı hallerimizi hayatımın sonuna kadar özleyeceğim. Onu anacağız, eş zamanlı çiçekler bırakacağız. Güle güle Cengo" dedi. Oyuncu Menderes Samancılar ise Cengiz Sezici’nin asil bir Adanalı ve usta bir sanatçı olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Sezici’nin her yerde çok takdir edilesi bir insan olduğuna vurgu yaparak, "Acısı büyük. Seyhan Belediyesi etkinliklerimizin tamamına çağırdık, bize zenginlik katardı. Çok mutlu olurduk onu gördüğümüzde. Şimdi onu uğurluyoruz. Bu kadar güzellikle anılan bir adamla anca iftihar edilir. Biz ağlayarak değil, alkışlarla onu göndermeliyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı dostları ve vatandaşlar, Cengiz Sezici’yi, Türk bayrağına sarılı tabutu önünde ayakta alkışladı. Cengiz Sezici’nin ablası Olcay Sezici, kardeşinin tabutuna sarılıp ağladı. Sezici’nin yeğeni Burcun Altınöz de uzun süre gözyaşı döktü. Sezici’nin cenazesi daha sonra yakınları ve sanatçı dostları tarafından omuzlanarak cenaze aracına yüklendi. Sezici’nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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