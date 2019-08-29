Kardeş desteği
“Masal Şatosu: Sihirli Davet” filminin galası önceki akşam yapıldı. Aleyna Tilki ve Mert Fırat, filmde rol alan kardeşlerine destek olmak için galaya katılıp basına onlarla birlikte poz verdi.
YARIN VİZYONDA
Başrollerini Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban’ın paylaştığı “Masal Şatosu: Sihirli Davet”, yarın vizyona giriyor. Filmin galası önceki akşam Trump Alışveriş Merkezi’nde yapıldı. Oyuncu kadrosu çocuk ve gençlerden kurulu filme destek için birçok ünlü isim de galaya katıldı.
İLK FİLM, İLK HEYECAN
Filmde rol alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ayça Tilki’ye en büyük destek ablası Aleyna Tilki’den geldi. Ünlü şarkıcı, kardeşini gece boyunca bir an olsun yalnız bırakmadı. Filmin bir diğer oyuncusu Nila Fırat da objektiflere abisi Mert Fırat’la poz verdi.
Ayça Tilki - Aleyna Tilki
Mert Fırat - Nila Fırat
Kardeş desteği
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