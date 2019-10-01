Kardeş Çocukları'nın son fragmanında şaşırtan sözler
Kardeş Çocukları dizisinin yayınlanan son fragmanlarıyla birlikte ilk ipuçları geldi. Yeni sezonda salı günleri yayınlanan Kardeş Çocukları, 1 Ekim Salı günü 20. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölümde dengeleri değiştirecek gelişmeler var. İşte, Kardeş Çocukları yeni bölümüne dair kısa bir özet...
Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki annenin çarpıcı hikayesini anlatan Kardeş Çocukları, yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Kardeş Çocukları 20. bölümde Yıldırım, Ümran'a hayatının en büyük adımını atacak, işler karışacak. Ümran'a en büyük destek yine Yıldırım'dan gelecek. İşte, Kardeş Çocukları yeni bölümde yaşanacaklara dair ipuçları...
KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ümran, Lebriz ve Yıldırım arasında yaşananların duygusal sarsıntısını atlatamadan hayatlarındaki Adnan gerçeğiyle yüz yüze kalır. Adnan’ın Ümran’ın peşine düşmesi karşısında Yıldırım’ın gösterdiği şiddetli tepkiyle birlikte, Adnan’ın tüm dikkati artık Ümran’ın üzerindedir. Ümran, Hayat’ı tehlikeden uzaklaştırmaya çalışırken Hayat annesine olan tepkisi yüzünden Harmancı’da çalışmaya devam etmeye kararlıdır. Ümran ve Umay bu kez de Adnan tehlikesi yüzünden karşı karşıya gelirken diğer yanda, Umay’ın büyük sırrının peşinde olan Reşat, Hayat’tan şüphelenmeye başlar. Hayat’ın Harmancı inadı, Savaş’la da aralarında büyük mesele haline gelir. Hayat’la ilgili şüphelerinin peşinden giden Reşat, Hayat’ın Umay’ın kızı olduğunu öğrenir ve Umay’ın ipini çekmek için harekete geçer. Reşat’ın Savaş aracılığıyla yaptığı plan tıkır tıkır işleyip herkesi Saner Yalısında bir araya getirirken, Yıldırım, Lebriz ve Ümran arasındaki sessiz gerilim kimsenin beklemediği bir patlamaya dönüşür ve Yıldırım, Ümran’a doğru hayatının en büyük ve beklenmedik adımını atar.
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