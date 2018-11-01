Kardashianlar Halloween'a damga vurdu
Los Angeles'ta düzenlenen Halloween partisine Kardashianlar damga vurdu.
Dün kutlanan Halloween'da ünlüler birbirinden ilginç kostümleriyle katıldıkları partilerde boy gösterdi.
Kardashian ve Jenner kardeşlerin Victoria's Secret modellerinin görünüme büründükleri halleri sosyal medyada Halloween'ın en beğenilen kostümleri arasında yer aldı.
Sputnik'teki habere göre Kim Kardashian, Victoria's Secret'a hediyeleri için teşekkür ederek fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kardashian ve Jenner kardeşlerin fotoğrafı yaklaşık 5 milyonluk bir beğeni sayısına ulaştı.
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