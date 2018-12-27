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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.12.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

O sözlerine 72 suç duyurusu yapılmıştı! Karar çıktı, Nur Yerlitaş'tan ilk açıklama geldi

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O sözlerine 72 suç duyurusu yapılmıştı! Karar çıktı, Nur Yerlitaş'tan ilk açıklama geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Nur Yerlitaş telefonla bağladı. Hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında şehit haberleriyle ilgili sarf ettiği sözleriyle ilgili "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmasına izin verilmeyen Yerlitaş, karar sonrası ilk kez konuştu. Yanlış anlatıldığını belirten ünlü modacı; ‘Şehit ailelerinden özür dilerim. Allah şehitlerimizi nurlar içinde yatırsın’ dedi.

İşte Nur Yerlitaş’ın 2. Sayfa programına yaptığı açıklamadan satır başları:

Şimdi duydum. Allah benim canımı biraz sonra alsın inşallah… Ben beyin kanseriymişim haberim yok. O gece bir davete gittik. Serkan Kaya şarkıları dinliyoruz. Benim de telefonum açık, benim kız kardeşim evli çoluğu çocuğu olan, çok prensipli bana uyarılarda bulunan bir insan. Serkan Kaya’nın eşine demiş ki ‘ablamı izliyorum telefondan insanlardan hep oraya küfür geliyor, 'şehit var sen orada eğleniyorsun’ diye. Hemen kız kardeşim bakıyor şehitlerle ilgili haber yok. Kız da benim kulağıma Serkan’ın Hanımı ‘Benan abla yazdı böyle böyle ama şehit yokmuş, ama yayını kapatmanı istiyor’ dedi. Ben şehit olduğunu duysam kapatmaz mıyım? Böyle bir şey yapar mıyım. O görüşme orada duruyor. Ben öyle bir şey yapsam, görüşmeyi silmez miyim o görüntü ertesi günde duruyordu. Bana küfür edenler, yazanlar var ama ben yalan konuşmam.

Çok arayanlar oldu, ‘seni şehitlerin yanına götürelim, onlara yardım yap’ dediler. Ben böyle bir şey yapamam. ‘Yaptım, kabul ettim olur’ Ben öyle bir şey yapmadım. Bülent Ersoy’dan Allah razı olsun 10 gün yanımda kaldı. Ben şehit haberleri olduğu zaman üzüntüden seyredemeyen bir kadınım.
Benim hangi derneklere yardım yaptığımı biliyor musunuz, ben sosyetik derneklerde değilim. Beni yıkan, üzen şehit ailelerinin böyle anlaması. Ben doğruları anlatıyorum, ifadelerde de var. Ben şehitlere ‘aman şehitlerden bana ne’ anlamı kullanmadım.  Allah rızası için Serkan Kaya’yı arayın eşi konuşsun.  Bana çok kötü şeyler yazdılar. Beni üzen tek şey şehit aileleri oldu. Bir tek ona üzüldüm. Böyle anladıkları için.
Ben onlardan özür diledim. Ne demek özür dilemek… Özürün 1500’ünü diliyorum. Allah onları nurlar içinde yatırsın. Beni sanatçıların, onun bunun ne dediği ilgilendirmedi. Beni şehit ailelerin üzülmesi ilgilendirdi.

Nur Yerlitaşın şehitler hakkındaki o sözleri için flaş karar
Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki o sözleri için flaş karar!

 

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