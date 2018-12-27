O sözlerine 72 suç duyurusu yapılmıştı! Karar çıktı, Nur Yerlitaş'tan ilk açıklama geldi

İşte Nur Yerlitaş’ın 2. Sayfa programına yaptığı açıklamadan satır başları:

Şimdi duydum. Allah benim canımı biraz sonra alsın inşallah… Ben beyin kanseriymişim haberim yok. O gece bir davete gittik. Serkan Kaya şarkıları dinliyoruz. Benim de telefonum açık, benim kız kardeşim evli çoluğu çocuğu olan, çok prensipli bana uyarılarda bulunan bir insan. Serkan Kaya’nın eşine demiş ki ‘ablamı izliyorum telefondan insanlardan hep oraya küfür geliyor, 'şehit var sen orada eğleniyorsun’ diye. Hemen kız kardeşim bakıyor şehitlerle ilgili haber yok. Kız da benim kulağıma Serkan’ın Hanımı ‘Benan abla yazdı böyle böyle ama şehit yokmuş, ama yayını kapatmanı istiyor’ dedi. Ben şehit olduğunu duysam kapatmaz mıyım? Böyle bir şey yapar mıyım. O görüşme orada duruyor. Ben öyle bir şey yapsam, görüşmeyi silmez miyim o görüntü ertesi günde duruyordu. Bana küfür edenler, yazanlar var ama ben yalan konuşmam.



Çok arayanlar oldu, ‘seni şehitlerin yanına götürelim, onlara yardım yap’ dediler. Ben böyle bir şey yapamam. ‘Yaptım, kabul ettim olur’ Ben öyle bir şey yapmadım. Bülent Ersoy’dan Allah razı olsun 10 gün yanımda kaldı. Ben şehit haberleri olduğu zaman üzüntüden seyredemeyen bir kadınım.

Benim hangi derneklere yardım yaptığımı biliyor musunuz, ben sosyetik derneklerde değilim. Beni yıkan, üzen şehit ailelerinin böyle anlaması. Ben doğruları anlatıyorum, ifadelerde de var. Ben şehitlere ‘aman şehitlerden bana ne’ anlamı kullanmadım. Allah rızası için Serkan Kaya’yı arayın eşi konuşsun. Bana çok kötü şeyler yazdılar. Beni üzen tek şey şehit aileleri oldu. Bir tek ona üzüldüm. Böyle anladıkları için.

Ben onlardan özür diledim. Ne demek özür dilemek… Özürün 1500’ünü diliyorum. Allah onları nurlar içinde yatırsın. Beni sanatçıların, onun bunun ne dediği ilgilendirmedi. Beni şehit ailelerin üzülmesi ilgilendirdi.