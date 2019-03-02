Karan ne demek? Karan'ın isminin anlamı ne?
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, doğacak bebeklerinin adını 'Karan' olarak belirledi. Burak Özçivit, 'Karan' kararından hemen sonra aracının plakasını 'KAR' olarak değiştirdi. Bu gelişmelerin ardından, 'Karan' isminin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki, Karan ne demek? Karan'ın isminin anlamı ne?
Burak Özçivit ile 7.5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen, ilk bebeklerinin adını 'Karan' koyacak. İşte, TDK'de yer alan bilgilere göre 'Karan' isminin anlamı...
TDK'nın 'Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde 'Karan'ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki.
TDK'nın 'Kişi Adları Sözlüğü'nde ise kelimenin anlamı şöyle; 1. Kahraman, yürekli. 2. Karanlık.
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