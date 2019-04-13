Karan isminin anlamı nedir? Karan ne demek?
Karan ismi, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Karan ne demek? İşte, Burak-Fahriye çiftinin çocuklarına verdikleri Karan isminin anlamı
Karan isminin anlamı, 13 Nisan 2019 tarihinde dünyaya gelen Burak-Fahriye Özçivit çiftinin çocuklarının ardından gündemde yer aldı. Çocuklarına Karan ismini veren çift, magazin dünyasını yakından takip eden kişilerin ilgisini çekti. Peki, Karan ne demek ve isminin anlamı nedir? İşte, o detaylar;
TDK'nın 'Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde 'Karan'ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki.
TDK'nın 'Kişi Adları Sözlüğü'nde ise kelimenin anlamı şöyle; 1. Kahraman, yürekli. 2. Karanlık.
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