Yeşilköy'de silahlar konuştu... Özlem Yıldız'ın panik anları!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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03.01.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Yeşilköy'de silahlar konuştu... Özlem Yıldız'ın panik anları!

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Dün akşam Yeşilköy'deki bir mekana silahlı saldırı düzenlendi. Olay anında erkek arkadaşı ile akşam yemeğinde olan Özlem Yıldız, büyük panik ile sokağa kaçtı. O anlar böyle görüntülendi.

2. Sayfa'ya telefonla bağlanan Özlem Yıldız, yaşadığı şoku canlı yayında anlattı:

"Yeşilköy’de bir et restoranı. Bu ailelerin gittiği normal bir saat. Hava çok serin olduğu için iç kısımda oturmayı rica ettim. Bir tek bizim masamız iç kesimdeydi. Yemekleri söyledik, restoran sahibi özel olarak ilgilendi bizimle sağolsun.

Hayatımda silah sesini iki kere yaşadım. Biri girdi içeri. Yanımıza kadar geldi. Silahın o sesini duydum.
Bir –ah sesini duydum. Kafamı çevirdiğim an o silahla göz göze geldim. O silah sesleri devam ederken nasıl çıktık, nasıl yan mekana gittik hatırlamıyorum. 2 gündür kendime gelemiyorum. Seken 6 kovan yerde bulundu. Oğlum yanımda olsa ne yapardım, nasıl korurdum.
Bizim oradaki kaçarken halimizi görüyorsunuz. Oradaki görüntüyü maalesef bir anne çekiyor. Yanındaki 2 çocuğu bırakıp beni çekiyor. ‘Oturun çocuğum oturun’ diyor. Ben 2 gündür oğlum yanımda olsa ne yapardım diye düşünürken kadın magazin derdine düştü. Bana biri bunu açıklasın. Bir anne!
Silah sesi Allah kimsenin başına vermesin. Ne kadar korkunç bir şeymiş. Şaka zannettim bu olayı. Önümde oldu her şey. Ben tek başıma olsaydım kalırdım orda. O kurşunlar restoran sahibine denk geldi. Ne oldu bilmiyorum. Hayati tehlikesinin olmadığını duydum. Çoluk çocuğun olduğu bir yerdi. Yılbaşı gecesini ev ortamında geçirdim ki tatsızlık olur başıma bir şey gelmesin diye. Bir şey olacaksa oluyor. Ertesi gün buldu bizi. Saat 20.00 suları. Bir gece kulübü değil. Havaya ateş etmedi bilerek üstlerine hedef alarak ateş etti. Yemek yiyorsun, arkadaşlarınla sohbet ediyorsun. Ben mutfağa çok yakın olduğu için fırın falan patladı sandım. Arkamı döndüm, kurşunu bir daha silaha verdi. Dış kısımdakilerin olayı anlaması bizim kaçışımızla oldu. Olayı en canlı canlı yaşayan biziz."

     

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