Kapanış partisi
İş dünyasının liderlerini buluşturan Marka 2018’nin kapanış partisi, Ulus 29’da yapıldı.
Marka Konferansları’nın yaratıcısı ve Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör ve Step Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şengör’ün ev sahipliği yaptığı kutlamaya, iş dünyası ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Davete katılanlar arasında Bergüzar Korel, Yalın, Ersin Kayalar, Siren Ertan, Mişel-Esra Kohen ve Sedef-Mehmet Ali Karamehmet de vardı.
Bu yıl 19’uncu kez düzenlenen Marka Konferansı, Ulus 29’da gerçekleştirilen kapanış partisiyle sona erdi.Emre İskeçeli-Jülide AteşBergüzar KorelAlize-Barış Tansever-Figen MeisAyşegül Yürekli Şengör-YalınCemil Dinçmen-Ece Şirin
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