Kapanış izmir’de
30 Kasım’da vizyona giren “Hedefim Sensin” ekibi İstanbul, Adana, Ankara ve Eskişehir’in ardından İzmir’e gidip sinemaseverlerle buluştu.
Yönetmen Kıvanç Baruönü, oyuncular Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve Erkan Can İzmir Optimum AVM’de vizyon heyecanını sinemaseverlerle paylaştı. Ata Demirer “Hepimiz buradayız. Size harika oyuncular getirdim” diyerek ekibi tek tek alkışlar eşliğinde sahneye davet etti. Konukları selamlayan Demet Akbağ, “Turnemizin son durağı İzmir. Şahane bir moralle döneceğiz İstanbul’a derken Gonca Vuslateri, “Çok heyecanlıyım İzmir seyircisiyle buluştuğum için. Çok harika bir film oldu. İyi ki varsınız” diye konuştu. Gösterimin ardından film ekibi büyük alkış aldı.
Yönetmen Kıvanç Baruönü, “Filmi daha çekerken, filmin hemen bitmesini ve hemen İzmir’e gitmeyi istiyorduk” dedi.
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