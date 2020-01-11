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Hande Can
Haber Giriş: 11.01.2020 - 08:36,Son Güncelleme:/

Kapalı mekanda güneş gözlüğü neden? (Gülşen)

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Kapalı mekanda güneş gözlüğü neden? (Gülşen)

Ünlüler maalesef onları her daim şık görmek isteyenlerin baskısıyla karşı karşıya.


Özensiz olmamak kaydıyla çabasızca giyinmek tabii ki herkes gibi onların da hakkı.
Mesela Gülşen...
Belli ki alacağımı “alıp şipşak evime döneyim” derken kameralara yakalanmış.
Saçı, eşofmanı, spor ayakkabısıyla gayet doğal ve hoş gözüküyor.
Daha ne giymesini bekleyebilirdik ki?
Ama kapalı alanda güneş gözlüğü takmak niye?
Makyajsız yakalanmak, AVM’de gözlükle yakalanmaktan daha cool inanın. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum.

Kapalı mekanda güneş gözlüğü neden (Gülşen)

 

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