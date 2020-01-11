Kapalı mekanda güneş gözlüğü neden? (Gülşen)



Özensiz olmamak kaydıyla çabasızca giyinmek tabii ki herkes gibi onların da hakkı.

Mesela Gülşen...

Belli ki alacağımı “alıp şipşak evime döneyim” derken kameralara yakalanmış.

Saçı, eşofmanı, spor ayakkabısıyla gayet doğal ve hoş gözüküyor.

Daha ne giymesini bekleyebilirdik ki?

Ama kapalı alanda güneş gözlüğü takmak niye?

Makyajsız yakalanmak, AVM’de gözlükle yakalanmaktan daha cool inanın. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum.