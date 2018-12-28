Kapak kızları
BU yıl 45’inci kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde, “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödüle layık görülen Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran, InStyle Türkiye’nin yeni sayısına kapak oldu.
Genç oyuncular kariyerleri ve özel hayatları hakkında konuştu.
Kariyer hayatında hedeflerini hep çok yüksek tuttuğunu belirten Afra Saraçoğlu, tanınmaya başladıktan sonra daha sakin bir hayat yaşamaya başladığını söyledi.
Yalana ve haksızlığa tahammülü olmadığını söyleyen Aslı Bekiroğlu ise, “Zor sinirlenirim ama patladım mı durdurabilene aşk olsun. Canım, garibim sevgilim Bartu (Ürkmez) benim her halime katlanıyor” diye konuştu.
Sosyal medyanın olumsuzluklarından yakınan Merve Çağıran da, “Siber saldırı durumundan rahatsızım. Sevginin birliğinin suçlama, yargılama ve nefretten katbekat güçlü yaşanabileceğini düşünüyorum” dedi.
Merve Çağıran, Afra Saraçoğlu ve Aslı Bekiroğlu, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar’ ödülüne layık görülmüştü.
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