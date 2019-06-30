Kapadokya’da moda şovu
CAPPADOCIA Fashion Week, Kapadokya’da ilk kez düzenlendi.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Köyü’nde düzenlenen organizasyonda Türk ve yabancı ünlü modacıların tasarladığı kıyafetler sergilendi. Africa Fashion Week Europe (AFWEU) tarafından organize edilen defilede, çeşitli ülkelerin özgün kıyafetleri dikkat çekti. AFWEU CEO’su Aydın Acık, “Amacımız Kapadokya’yı tanıtmak. İlk kez düzenlediğimiz organizasyona yurtdışından 8 tasarımcı getirdik. Etkin koleksiyonlarımız, gelinlik tasarımları var” dedi.
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