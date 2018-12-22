Kansersiz yaşama destek oldular
Kansersiz Yaşam Derneği yararına önceki gün Four Seasons İstanbul Hotel’de bir alışveriş şenliği düzenlendi. Ünlü isimlerin stant açtığı şenliğe sanat, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
Ünlü markalar ve isimler, Kansersiz Yaşam Derneği yararına Four Seasons İstanbul Hotel’de gerçekleşen alışveriş şenliğinde bir araya geldi.
Revna Demirören
Kanser hastası çocukların yaşamına dokunmak için Hadise, Belçim Bilgin, Jessica May, Raşit Bağzıbağlı, Yunus Günce, Müge Boz, Ertem Şener, Bülent Parlak, Barış Kılıç, Başak Parlak ve Tuğçe Kurşunoğlu alışveriş şenliğine destek verdi.
Betül Sever - İlkem Topçuoğlu - Mergim Ağel- Dida Kaymaz - Melis Özer - Petek Kışlalı
Selin İmer - Mustafa Ceceli
Raşit Bağzıbağlı
Sitare Kalyoncuoğlu
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