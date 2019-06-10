Yeşim Salkım ilk kez açıkladı: 4 yıl boyunca kanserle mücadele ettim
Yeşim Salkım, 4 yıl boyunca kanserle mücadele ettiğini ve hastalığı yenmeyi başardığını açıkladı.
Çeşme’deki Şerefe Restoran’da sahneye çıkan şarkıcı şöyle konuştu: “4 yıl amansız bir hastalıkla boğuştum, şükürler olsun ki yendim. Hastalığımın ismi rahim kanseriydi. Bu konu hakkında hiç konuşmadım, çünkü ailemin bilmesini istemedim. Sadece büyük kızım biliyordu. Hayatı iyi yaşamaya bakın, kafaya bir şey takmayın.”
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