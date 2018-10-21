Kanlı bıçaklı değiliz
19 yıllık evlilikleri sona eren Coşkun Sabah ile Ceyda Sabah önceki akşam Etiler’de bir araya geldi.
Eski eşler, yaklaşık 2 saat kaldıkları mekandan küçük kızları Helen’le ayrıldı. Coşkun Sabah “Arkadaşlar biz devamlı buluşuyoruz zaten. Çocuklar için bir araya geliyoruz. Kanlı bıçaklı değiliz” dedi. Muhabirlerin “Tekrar evlilik düşünüyor musunuz” sorusuna Ceyda Sabah, “Her şeyin kağıt üzerinde olmasına gerek var mı? Biz gayet iyiyiz. Birlikteyiz zaten” yanıtını verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle