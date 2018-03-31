Kandilli buluşması
Derin Mermerci, Nef Luxury Living’in yeni projesinin tanıtımı için önceki gün özel bir davet verdi. Nef Bebeköy’deki davet, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci, önceki gün Nef Kandilli’nin tanıtımı için düzenlenen özel davete ev sahipliği yaptı.
Ünlü mimar Emre Arolat’ın tasarladığı, iç mimarisinde Mustafa Toner’in imzası bulunan konutların tanıtımı için genel lansman öncesi verilen davete, Mermerci’nin yakın dostları ile iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
Derin Mermerci’nin davetlileri Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ve eşi Emine Timur ile birlikte ağırladığı geceye katılanlar arasında Ender Mermerci, Yosun Mermerci Reza, Tansa Mermerci Ekşioğlu, Nevbahar Koç, Sevil Sabancı, Şule Zorlu, Melkan Tabanlıoğlu, İrem Kınay, Taha Tatlıcı, Murat Özyeğin, Cem Aydın, Arzu-Murat Atabarut, Aylin-Hakan Sarıhan, Sina Afra, Ferhat Ferhangil, Selim Hamamcıoğlu, Tolga Egemen, Lakis Gavalas, Aslıhan-Ali Fuat Erbil, Esra-Zafer Civelek ve Banu-Timur Savcı da vardı.
Emine-Erden Timur
Mehmet Yücebaşoğlu - Özgür Masur
Yaprak Baltacı - Elif Mısırlı - Özlem Avcıoğlu
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