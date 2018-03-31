Kandilli buluşması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
31.03.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Kandilli buluşması

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Kandilli buluşması

Derin Mermerci, Nef Luxury Living’in yeni projesinin tanıtımı için önceki gün özel bir davet verdi. Nef Bebeköy’deki davet, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Derin Mermerci, önceki gün Nef Kandilli’nin tanıtımı için düzenlenen özel davete ev sahipliği yaptı.
Ünlü mimar Emre Arolat’ın tasarladığı, iç mimarisinde Mustafa Toner’in imzası bulunan konutların tanıtımı için genel lansman öncesi verilen davete, Mermerci’nin yakın dostları ile iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Kandilli buluşması



Derin Mermerci’nin davetlileri Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ve eşi Emine Timur ile birlikte ağırladığı geceye katılanlar arasında Ender Mermerci, Yosun Mermerci Reza, Tansa Mermerci Ekşioğlu, Nevbahar Koç, Sevil Sabancı, Şule Zorlu, Melkan Tabanlıoğlu, İrem Kınay, Taha Tatlıcı, Murat Özyeğin, Cem Aydın, Arzu-Murat Atabarut, Aylin-Hakan Sarıhan, Sina Afra, Ferhat Ferhangil, Selim Hamamcıoğlu, Tolga Egemen, Lakis Gavalas, Aslıhan-Ali Fuat Erbil, Esra-Zafer Civelek ve Banu-Timur Savcı da vardı.

Kandilli buluşması

Emine-Erden Timur


Kandilli buluşması

Mehmet Yücebaşoğlu - Özgür Masur


Kandilli buluşması

Yaprak Baltacı - Elif  Mısırlı - Özlem Avcıoğlu



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