Haber Giriş: 01.01.2020 - 12:25,
Kanal D ekranlarında Bir Demet Tiyatro fırtınası
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2' programında Bir Demet Tiyatro fırtınası esti.
Yılbaşına özel 25 yıl sonra doğdukları BKM Tiyatro Sahnesi’nde yeniden seyirci karşısına çıkan Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah Yenge izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
Büyük ilgi gören program sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.
Kanal D ekranlarında Bir Demet Tiyatro fırtınasıKanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2' programında Bir Demet Tiyatro fırtınası esti. Yılbaşına özel 25 yıl sonra doğdukları BKM Tiyatro Sahnesi’nde yeniden seyirci karşısına çıkan Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah Yenge izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Büyük ilgi gören program sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.
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