Kamil Renklidere kimdir?
Bir süredir kanser hastalığı ile savaşan Kamil Renklidere, 64 yaşında hayatını kaybetti. ‘Terzi Baba' filmi ile 1998 yılında ‘Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen Kamil Renklidere, Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan'la aynı filmde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmıştı. İşte, Kamil Renklidere 'nin hayatına ilişkin bilgiler
Kamil Renklidere, 1 Ağustos 1954 tarihinde Karaman’da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Aydın'da okudu. Daha sonra Karaman'da Sanat Enstitüsünü bitirip 1974 yılında Yıldız Üniversitesi Elektrik Fakültesine girdi. Aynı yıllarda reklam sektöründe çalışmaya başladı. Sektörün bütün kollarında çalışarak alaylı eğitimini tamamlayan Kamil Renklidere, 1978 yılında sinema alanına geçti. 42 filmde yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 1986 yılında "Hastahane" filmiyle yönetmenliğe başladı. 1992-1997 yılları arasında atv'de şef yönetmenlik yaptı.
Yönetmen Filmografisi
Sevmek Günah mı 1985
Hastahane 1986
Yalnız Efe - 1987 (Televizyon Filmi, TRT)
Aşığım Aşık 1987
Son Yüzelli Metre 1987
Rıza Beyin Polisiye Öyküleri - 1988 (Televizyon Filmi, TRT)
İtirazım Var 1989
Raslantı 1989
Yalnızlar 1990
Acılar İçinde 1990
Mutsuzlar 1990
Köroğlu - 1991 (Televizyon Filmi, TRT)
Polis -1992 (Televizyon Filmi, Star)
Terzi Baba - 1993 (Televizyon Filmi, TGRT)
Haberci - 1993 (Televizyon Filmi, TGRT)
Kurtarıcı - 1995 (Televizyon Filmi, ATV)
Ağaçlar Ayakta Ölür 2000
Oyuncu Filmografisi
Hazal 1979
Çark 1987
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Ağacın Kanı Katran - 2014
Sürmene - 1995 / TGRT
Tokat - 1993 / TGRT
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