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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.10.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Kamil Renklidere kimdir?

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Kamil Renklidere kimdir?

Bir süredir kanser hastalığı ile savaşan Kamil Renklidere, 64 yaşında hayatını kaybetti. ‘Terzi Baba' filmi ile 1998 yılında ‘Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen Kamil Renklidere, Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan'la aynı filmde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmıştı. İşte, Kamil Renklidere 'nin hayatına ilişkin bilgiler

Kamil Renklidere, 1 Ağustos 1954 tarihinde Karaman’da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Aydın'da okudu. Daha sonra Karaman'da Sanat Enstitüsünü bitirip 1974 yılında Yıldız Üniversitesi Elektrik Fakültesine girdi. Aynı yıllarda reklam sektöründe çalışmaya başladı. Sektörün bütün kollarında çalışarak alaylı eğitimini tamamlayan Kamil Renklidere, 1978 yılında sinema alanına geçti. 42 filmde yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 1986 yılında "Hastahane" filmiyle yönetmenliğe başladı. 1992-1997 yılları arasında atv'de şef yönetmenlik yaptı. 

Yönetmen Filmografisi

Sevmek Günah mı 1985
Hastahane 1986
Yalnız Efe - 1987 (Televizyon Filmi, TRT)
Aşığım Aşık 1987
Son Yüzelli Metre 1987
Rıza Beyin Polisiye Öyküleri - 1988 (Televizyon Filmi, TRT)
İtirazım Var 1989
Raslantı 1989
Yalnızlar 1990
Acılar İçinde 1990
Mutsuzlar 1990
Köroğlu - 1991 (Televizyon Filmi, TRT)
Polis -1992 (Televizyon Filmi, Star)
Terzi Baba - 1993 (Televizyon Filmi, TGRT)
Haberci - 1993 (Televizyon Filmi, TGRT)
Kurtarıcı - 1995 (Televizyon Filmi, ATV)
Ağaçlar Ayakta Ölür 2000
Oyuncu Filmografisi
Hazal 1979
Çark 1987

Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler

Ağacın Kanı Katran - 2014
Sürmene - 1995 / TGRT
Tokat - 1993 / TGRT

 

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