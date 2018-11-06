"Kamera Aynur'u seviyor"
Aynur Aydın’ın “Salla” isimli yeni teklisi Seyhan Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu.
Sözleri Genco Ecer’e, müzik ve aranjesi Bertan Asllani’ye ait şarkının klibinin çekimleri önceki gün Lazzoni Hotel’de gerçekleştirdi. Sanatçıya, kendisi gibi Münihli bir model olan Nicolas Krohn eşlik etti. Yönetmen koltuğunda oturan Nihat Odabaşı, “Aynur’la ilk kez çalışıyorum. Kamera Aynur’u seviyor, Aynur da kamerayı seviyor” dedi.
Nihat Odabaşı-Aynur Aydın
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