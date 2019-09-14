Kalıp sıkıntısı
Galatasaraylı stoper Christian Luyindama bir kombinle iki hatalı pozisyona düşmeyi nasıl başardı, inceleyelim...
Son dönemde Galatasaraylı futbolcular tarzlarıyla, enteresan kombinleriyle gündemde...
Misal, Christian Luyindama. İlk bakışta ekose pantolon-terlik uyumuna değinecektim. Ama sonra “kalıp sorunsalı” topu çaldı.
Kongolu futbolcunun ekose skinny pantolonu o kadar dar ki skinny’den çok “kardeşinin pantolonunu giymiş” havası estiriyor. Üzerine topukları dışarıda bırakan tahminen 2 numara küçük Gucci terliklerle de takımlanınca...
Luyindama sanki bir başkasının dolabında bulduklarından “emanet tarz” yapmış gibi görünmüyor mu?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle