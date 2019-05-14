'Kalbimi alın, Faik'e verin' dedi. Bu kadına nasıl nankörlük yaparım!
Faik Öztürk-Safiye Soyman çifti M1 Konya Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.
Çift, Mevlâna Türbesi'ni de ziyaret etti. Faik Öztürk türbe çıkışı Safiye Soyman'ın ayakkabılarını giydirirken şunları söyledi:
"ONU ÖMRÜM BOYUNCA SIRTIMDA TAŞIRIM"
"Ayaklarının altını bile öperim. Ameliyat olduğumda 'Kalbimi alın, Faik'e verin' dedi. Bu kadına nasıl nankörlük yaparım! Onu ömrüm boyunca sırtımda taşırım."
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