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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme

Sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla eski menajerlik şirketi tarafından şarkıcı Kalben İncesaraç’a açılan 200 bin liralık tazminat davasında mahkeme taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için heyet oluşturulmasına karar verdi.

SÖZLEŞMEYİ HAKSIZ YERE FESHETTİ İDDİASI

Şarkıcı Kalben İncesaraç’a sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla eski menajerlik şirketi Zoom Kurumsal 200 bin liralık tazminat davası açmıştı. Davalı Kalben İncesaraç ise bazı konser ücretlerinin kendisine ödenmediğini öne sürerek davanın reddini istemişti.

Kalben İncesaraç’ın avukatı cevap dilekçesinde, “Sektörde menajerlik payı, ortalama yüzde 15-20 iken bu payın sözleşmede yüzde 50 gibi aşırı fahiş olması, albüm masraflarının büyük bir kısmının müvekkilime ödettirilmesi ve sadece davacı şirketle çalışmaya mecbur bırakılması hukuka aykırıdır. Bu nedenle sözleşme feshedilmiştir” demişti. Davanın önceki duruşmasında tanık olarak dinlenen Kalben’in ağabeyi Murat Sağdıç ise “Kalben herkesten çok fazla çalışıp ancak herkesten az kazandı. Mutsuzdu, hatta müziği bırakma noktasına geldi” demişti.

“ONU İNTERNETTEN KEŞFETTİ”

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki  görülen duruşmaya davalı Kalben İncesaraç katılmazken tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada davacı menajerlik şirketinin tanığı Hamit Ergün Nasuhoğlu dinlendi. Önceden şarkıcı Kalben ile Mabel Matiz’in prodüksiyon amiri olarak görev aldığını belirten Nasuhoğlu, “Davacı Zoom Kurumsal şirketinin sahibi Engin Akıncı internetten keşfettiği Kalben hanımın şarkılarını bize 2016 yılında dinletti. Çok beğendik, çalışmalar başlattık. Kalben hanımın ilk albümünün yapımcılığını ve menajerliğini üstlendik. Bir sene boyunca Kalben hanım yeni çıkan bir sanatçının gösteremeyeceği büyüklükte bir ivme gösterdi. Bunda Engin Bey’in maddi ve manevi katkısı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. 2017 yılında kendi kariyer planı için buradan ayrıldım. Benden sonra da bu anlaşmazlık meydana geldi” dedi.

Mahkeme taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için bir heyet oluşturulup taraflara tebliğine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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