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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Kalben: Tacize uğradım

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Kalben: Tacize uğradım

Kalben katıldığı bir programda yıllar önce otobüste yaşadığı taciz olayını anlattı. Şarkıcı, “O an bir şey yapmadım. Siz böyle bir şey yaşadığınızda bağırın. Tacize sesinizi çıkarın” dedi.

KALBEN, Gökhan Çınar’ın sunduğu “Katarsis” adlı programa konuk oldu. Ünlü şarkıcı programda yaşadığı taciz olayını ilk kez paylaştı: “Bir gün babam aradı, ‘Annen ölmek üzere’ dedi. Hemen iki arkadaşımla İstanbul’dan İzmir’e yola çıktık. Otobüs mola verirken ben uyuyakaldığım için arkadaşlarım orada inmişler. Ardından ben bir elle gözümü açtım. Bayağı arkadan bir el, vücuduma dokunuyor. Tabii o an orada bir şey yapmadım. Arkadaşlarıma bile söyleyemedim. İzmir’e vardıktan 5 saat sonra annemi kaybettik. Üstünden günler geçti ve arkadaşlarıma ancak anlatabildim bu durumu. Bunun için herkese sesleniyorum, böyle bir şey yaşadığınızda hemen bağırın, yardım isteyin. Tacize karşı sesinizi çıkarın. Doğru kurumlara gidin ve utanmayın. Utanması gereken onlar çünkü.”

ŞİDDETİN SEBEBİ SİZ DEĞİLSİNİZ

Kalben, şiddet gördüğünü de açıkladı. Şarkıcı, “Bir seferinde şiddet gördüm. Yıllardır bunu ben tetikledim diye düşündüm. Bunu sanki hak etmişim gibi düşündüm durdum. Yıllardır bu konuda kendime haksızlık ettim.Yıllar insana öğretiyor. Kimse, kimse için bir şiddet sebebi olamaz. Bunun sebebinin siz olmadığını anlayın” diye konuştu.

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