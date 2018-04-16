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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Magazin
16.04.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

'Kalben müziği bırakma noktasına geldi'

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
'Kalben müziği bırakma noktasına geldi'

Sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla eski menajerlik şirketi tarafından açılan 200 bin liralık tazminat davasında tanık olarak dinlenen davalı Kalben’in ağabeyi, “Kalben herkesten çok fazla çalışıp ancak herkesten çok az kazandığını, bunun adil olmadığını söylemişti. Mutsuzdu, hatta müziği bırakma noktasına geldi” dedi.

SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava dilekçesindeki iddiaya göre taraflar arasında 25 Ekim 2015 tarihinde 7 yıl süreyle menajerlik sözleşmesi imzalandı. Zoom Kurumsal şirketi tarafından müzik piyasasına çıkan Kalben İncesaraç, kısa sürede isim yaptı. İddiaya göre Kalben kazancının vergilendirilmesi konusunda menajerlik şirketiyle ters düştü. Sanatçı bir süre sonra sağlık problemlerini gerekçe göstererek konserlere ve sahneye çıkmadı. Davacı menajerlik şirketi de uzun süre konserlere çıkmayınca bu duruma son vermesini istedi. Kalben İncesaraç daha sonra menajerlik şirketiyle olan sözleşmesini feshettiğini bildirdi ve ardından  menajerlik şirketinden izin almadan konserlere çıktı. Menajerlik şirketi, Kalben’in çıktığı konserlerden vergiler düşüldükten sonra net kazancın yüzde 50’sinin kendilerine ödenmesi gerektiğini dava dilekçesinde anlattı. Kalben’in ilk başta ileri sürdüğü sağlık probleminin davacı şirket ile olan ilişkisini sonlandırmak olduğunu belirten Zoom Kurumsal şirketinin avukatı, “Sözleşmeye aykırı hareket eden davalı, müvekkil şirketten izin almadan çok sayıda konsere çıkmış, gece kulüplerinde sahne almıştır. 500 bin dolar cezai şart parası hakkımız saklı kalmak kaydıyla 200 bin lira maddi-manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.

YÜZDE 50 MENAJERLİK PAYI

Davaya cevap veren Kalben İncesaraç’ın avukatı da davanın reddini istedi. Bazı konser ücretlerinin müvekkiline ödenmediğini ve müvekkilinin hangi konserden ne kadar ücret alındığını bilmediğini cevap dilekçesinde anlatan avukatı, şu iddialarda bulundu: “Davacı şirket 3 Mayıs 2017 tarihli Babylon Konserini ve bu konserin sponsorluk ücretini, ayrıca 7 Mayıs 2017 tarihli Bursa konser ücretini müvekkilime ödememiştir. Albüm ve menajerlik sözleşmesi müvekkilimize gönderilmemiştir. Müzik sektöründe menajerlik payı, ortalama yüzde 15 ya da yüzde 20 iken bu payın yüzde 50 gibi aşırı fahiş olması da hukuk ve sektör kurallarına aykırıdır. Albüm masraflarının büyük bir kısmını da müvekkilim ödettirilmeye mecbur bırakılmıştır. Müvekkilime sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı da tanınmamış, sadece davacı şirketle çalışmaya mecbur bırakılması da hukuka aykırıdır. Sözleşme davacı şirket lehine tek taraflıdır. Durum böyle olunca 19 Haziran 2017’de sözleşme feshedilmiştir” 

Davanın son duruşmasında Kalben İncesaraç’ın ağabeyi Murat Sağdıç tanık olarak dinlendi. Sağdıç, “Kardeşim herkesten çok fazla çalışıp ancak herkesten çok az kazandığını, bunun adil olmadığını söylemişti. Mutsuzdu, hatta müziği bırakma noktasına geldi” dedi. Duruşma ertelendi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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