Kalben kimdir? İşte Kalben hakkında bilmeniz gerekenler

Kalben Sağdıç 1986'da İskenderun'da doğdu. Kalben Sağdıç 1986'da İskenderun'da doğdu. Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu. 17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 21 yaşında mezun oldu. 2008'de, aynı üniversitede, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yaptı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işler yaptı.

2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu. Çıkardığı Lulu serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da çıktı. 2016 yılında Berkant Ali İncesaraç ile hayatını birleştirdi, çiftin evliliği 1.5 yıl sürdü.