Kafeye şok baskın... 'Başak buraya gelecek!'
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Tatlıtuğ’un Harbiye’de işlettiği kafeyi basarak tehditler savuran Sinan A. Polis tarafından gözaltına alındı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Harbiye'de işlettiği lüks kafesinde tehdit edildi.
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda kafeye gelen kişi, sinirli bir şekilde mekanın önünde bağırmaya başladı.
Kafenin kapısını yumruklayarak içeri girmeye çalışan saldırgandan korunmak için kendilerini içeri kitleyen kafe çalışanları polise haber verdi.
KAPIYI YUMRUKLADI
Saldırgan "Başak buraya gelecek. O gelene kadar bir yere gitmeyeceğim. Şimdi gitsem de tekrar geleceğim" şeklinde hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti.
Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan kişi, Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bu kişinin 28 yaşındaki Sinan A. olduğu belirlendi. İfadesine başvurulan genç, kapıyı yumruklamadığını, Başak Tatlıtuğ'un sevgilisiyle arkadaş olduklarını ve kendisini terk eden sevgilisinin arkadaşıyla konuşmak için kafeye gittiğini anlattı.
Daha sonra durumdan haberdar olan Başak Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ, bu kişiden şikayetçi oldu.
Çiftin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.
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