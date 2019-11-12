Kafes dövüşçüleri
Oyuncu Irmak Ünal ile televizyoncu-yazar Yelda Kırçuval, dövüş sporlarına merak sardı.
Spor yapmayı çok sevdiklerini söyleyen Irmak Ünal ve Yelda Kırçuval, geçen gün Zincirlikuyu’da bulunan Corvos Combat Dövüş Sanatları Kulübü’nde bir araya geldi.
Burak Değer Biçer’den yumruk ve tekme atma eğitimi alan iki yakın arkadaş, günün sonunda kafeste kozlarını paylaştı. Kırçuval, “Spor benim için vazgeçilmez. Dövüş sporlarına her zaman ilgim vardı. Şimdi Irmak’la günlük yaşamın koşuşturmacasının ardından buraya gelerek sakinleşiyoruz. Dövüş sporları sakinleştiriyor” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle