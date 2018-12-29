Kadir İnanır'dan o iddialara sert cevap
ALİ Özgentürk’ün geçtiğimiz günlerde ortaya attığı “Türkan Şoray, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin finalini değiştirmeye çalıştı. Canlandırdığı Asya karakterinin İlyas’a dönmesini istedi” iddiasına, unutulmaz filmin İlyas’ı Kadir İnanır’dan yanıt geldi.
Usta oyuncu, “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın senaristi Özgentürk’ün iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü: “Eser Cengiz Aytmatov’un ve Aytmatov dünyanın en büyük yazarlarından biri. Onun hikayesini değiştirmek kimseye düşmez. Onun kitabının sonu ‘Sevgi Emektir’ diye biter ve bu söz literatüre girmiştir, kimse de bunu değiştiremez. Cengiz Aytmatov’u yok saymak ahlaki değil. O senaryo demir senaryodur, değiştirilemez.”
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