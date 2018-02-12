Haberler>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>Kadir İnanır yoğun bakımda...Jülide Kural iyi haberi verdi

Kadir İnanır yoğun bakımda...Jülide Kural iyi haberi verdi

Ünlü aktör Kadir İnanır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır'ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Hastane yönetiminin yaptığı açıklamaya göre Kadir İnanır'ın tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı, bu sürecin ardından ise 10 gün boyunca müşahede altında tutulacağı bilgileri yer aldı

Arzu AKBAŞ ZOR-Cenker TEZEL
12.02.2018 - 01:52 | Son Güncelleme :

Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırıldı. Beyninde damar tıkanıklığı tespit edilen İnanır hemen ameliyata alındı. Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten hastane yönetimi tedavi süresinin bir hafta on gününü bulacağını açıkladı.

İstanbul’daki Fulya Acıbadem Hastanesi’ne götürülen ünlü oyuncu, Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. 69 yaşındaki Kadir İnanır’ın hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Kadir İnanır şu an yoğun bakımda. Genel durumu şu anda iyi, hayati riski yok tedbir amaçlı burada.  Kadir İnanır benim eski arkadaşım Pazar sabahı 10.00 civarında Jülide Hanım aradı, Kadir Bey’in konuşmasının bozulduğunu ve yere düştüğünü söyledi. Evlerine gittim. 40 45 dakika kadar hastaneye gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştım kontrol etmemizin gerektiğini söyledim. Sonunda Kadir Bey’i ikna ettik ve geldik. Beyin mr çektiğimizde üst kısımda bir damarın tıkandığını anladık ve damarının açılması gerektiği kararını verdik. Yapılan müdahalenin ardından Kadir Bey’i tedbir amaçlı yakından takip edebilmek için hastanede tutuyoruz.

Şu anda durumu stabil ve iyi. Açık bir cerrahi olmadı. Açık bir ameliyat olmadı. Aslında yapılan işlem standart bir işlem. Tüm dünyada uygulanan ve yıllardır yaptığımız işlemdir. Beyin damarına giden pıhtı çıkarıldı yapılan tetiklerin ardından hastanın durumu gayet iyidir.  Önümüzdeki günler önemli, tekrar bir pıhtı oluşumunu önlemek için burada tedaviye devam edeceğiz. Yoğun bakım ne kadar kulağa kötü gelse de tedbir amaçlıdır. Bir hafta, 10 gün kadar Kadir Bey burada kalacak.  Kendisiyle de konuştuk sabah, herhangi bir şikayeti yoktu. Eğer her şey stabil giderse 3 gün daha yoğun bakımda kalacağını düşünüyoruz, sonra birkaç gün daha kontrol altında tutacağız.

JULİDE KURAL İYİ HABERİ VERDİ

Kötü haberi alır almaz sanatçının Karadenizli hemşehrileri ile yeğeni Levent İnanır ve Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, işadamı Yılmaz Ulusoy hastaneye gelerek, İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldılar. İnanır'ın tiyatro sanatçısı sevgilisi Jülide Kural ise doktorlardan gelecek iyi haberleri hastanenin kafesinde endişeli olarak beklerken objektiflere yansıdı.

Kadir İnanır yoğun bakımda...Jülide Kural iyi haberi verdi

Basın mensuplarına Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini açıklayan Jülide Kural "Ben iyi olduğuma göre o da iyiye gidiyor. Her şey yolunda konuşuyor sohbet ediyoruz. Umarım sizin karşınıza da o çıkar, sağlığı hakkında bilgi verir. Daha iyi günlerde Kadir'le beni çekersiniz inşallah" diye konuştu.

Beyne pıhtı atımı neden olur Pıhtı atmasının belirtileri nelerdirBeyne pıhtı atımı neden olur? Pıhtı atmasının belirtileri nelerdir?

'DÜN GECE BERABERDİK, KRAL SAĞLAM'

Kadir İnanır’ı bugün iş adamı Yılmaz Ulusoy ve yeğeni Levent İnanır ziyaret etti. Ulusoy girişte yaptığı açıklamada "Geç vakite kadar beraberdik. Durumu gayet iyi. Bir pıhtı atması vardı. Temizlendi. Rahatladı. Büyük bir şey değil. Dün gece de iyiydi. Bilinci açıktı. Saatlerce konuştuk. Sohbet ettik. Kral sağlam" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından yine bir açıklama yapan Ulusoy, "Allah korudu. Hiçbir şeyi yok. Hastalığı ile ilgili. Bir iz bir emare yok. Yukarıda bir saattir espri yapıyoruz. Gülüşüyoruz. Herkese selamını, sevgisini, hürmetini, teşekkürlerini bildirdi. ’Dualarını unutmasınlar’ dedi" diye konuştu.

Kadir İnanır yoğun bakımda...Jülide Kural iyi haberi verdi

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, doktorlardan bilgi aldı.

Kadir İnanır yoğun bakımda...Jülide Kural iyi haberi verdi

Kadir İnanır yoğun bakımda...Jülide Kural iyi haberi verdi

İnanır’ın hastaneye getirilmesinin ardından basın mensupları da hastaneye akın etti.

Kadir İnanır yoğun bakımda...Jülide Kural iyi haberi verdi

Ünlü aktör, 1970 tarihli “Kara Gözlüm” filminde ilk kez, Türkan Şoray’la başrolleri paylaştı. İnanır’ın yine Şoray’la başrolünü oynadığı 1977 yapımı “Selvi Boylum, Al Yazmalım” filmi unutulmazlar arasına girdi. 

Kadir İnanır'ın unutulmayan bazı filmleri arasında Tatar Ramazan, Bir Yudum Sevgi, Ölüm Yolu, Fırtına, Elveda Katya, Emanet, Kavgamız, Katırcılar, Bitirimler Sosyetede, Üç Arkadaş, Karılar Koğuşu, Son Cellat, Acılar Paylaşılmaz, Hüzün Çemberi, Yedi Uyuyanlar, Umut Hep Vardır, Film Bitti, Bedel, Ah Gardaşım filmleri de var. İnanır ayrıca birçok dizide de rol aldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler: gazetehaberleri , kadir inanır , yoğun bakım
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri