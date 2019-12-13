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13.12.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Kadir Doğulu: Neslihan ile çok kınandık!

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Kadir Doğulu: Neslihan ile çok kınandık!

TRT 1’de ekrana gelen ‘Vuslat’ adlı dizide rol alan Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile evlendikten sonra daha iyi olduğunu ve insanlığını keşfettiğini söyledi.

İş’in Aslı programına konuk olan Doğulu, eşinin hayat tarzına karışmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Çok kınandık. Eşimin giyim kuşamından, eşimin var olma çabasından dolayı, mesleğini yapış şeklinden. Ama ben bunları kabul etmedim. Âşık olduğum bir kadına onu giyme, bununla konuşma olmaz” dedi.

Kadir Doğulu ile Naslihan Atagül'ün nikahı böyle kıyıldıKadir Doğulu&nbsp;Naslihan Atagül çifti görkemli bir törenle dünya evine girdi. Ünlü oyuncular Kadir Doğulu ve&nbsp;Neslihan Atagül, dün&nbsp;Kanlıca’daki Ajia Otel’de evlendi. Doğulu, gelini Okmeydanı’ndaki annesinin evinden davullu-zurnalı törenle çıkardı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün düğün fotoğrafları da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı
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