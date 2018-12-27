Kabile gibiyiz
Bennu Gerede, evinin kapılarını Alem dergisine açtı, oğulları Daren, Dilan, Miro ve Kai ile hem poz verdi hem de ilginç açıklamalarda bulundu.
Bennu Gerede, ailesi için “Kabile gibiyiz” benzetmesi yaptı ve açıklamalarına anne babasının sözleriyle devam etti: “Babamın bir lafı var, ‘Her zaman ayaklarını yere sağlam bas, asla hiç kimseye güvenme.’ Annem de ‘Bütün erkekler gelip geçicidir ama çocuklar kalıcıdır’ der. Bunlar benim hayatıma etki eden cümleler.”
O bizim kraliçemiz
Oğulları Bennu Gerede için şunları söyledi:
- Daren: O bizim kraliçemiz.
- Dilan: Bu dünya üzerindeki en efsane anne olabilir. Fakat değerini yeni yeni anlıyorum.
- Miro: Bahçeden beslenen muhteşem bir kadın. Onun gibi bir annemiz olduğu için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum.
- Kai: Annem güzel bir kadın. Şefkatli ve kuralları var. Yanımda değilken çok özlüyorum.
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