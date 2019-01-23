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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Kabadayı ağlamaz'

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
'Kabadayı ağlamaz'

“Çukur” dizisindeki İdris Koçovalı karakterinde, ünlü kabadayı Kürt İdris’in hayatından esinlenildiği iddia edilmişti. Doğan Özbir, dizinin babasının hikayesini anlattığını ama senaryoda takıldığı noktalar olduğunu söyledi.

İdris Koçovalı karakterinin babası Kürt İdris’in hayatından izler taşıdığını söyleyen Ali Özbir’in açıklamasına bir destek de kardeşi Doğan Özbir’den geldi. Özbir “Babamın hayatının anlatıldığı doğru.

Dizideki Cumali de ben oluyorum, doğum tarihimiz bile aynı verilmiş. Tam olarak beni anlatsa da senaryoda takıldığım noktalar var. Mesela sevgilisinin yanında Cumali’nin gözleri doluyor. Kabadayı ağlamaz, gözleri dolmaz.”

Kabadayı başka mafya başka

Özbir, kabadayılık ile mafyanın karıştırılmaması gerektiğini de söyledi: “Dizide bazı tasvip etmediğimiz noktalar var. Bu kadar silah falan... Biz devlet terbiyesi ile büyüdük. Mafya değil kabadayı çocuğu olarak büyüdük. Gençler kötü şeyleri örnek almasın. Kabadayının en büyük ilkesi, her zaman garibandan yana olmaktır.”

Kabadayı ağlamaz



Bülent Ersoy sahnesi

Doğan Özbir, “Çukur”un ilk bölümünde İdris Koçovalı’nın Bülent Ersoy’u dinlediği sahnenin gerçekte nasıl yaşandığını da anlattı: “Bülent Ersoy babama saygı duyuyor. Bir gün ‘İdris Bey, polisler birazdan buraya gelecek, isterseniz silahınızı bana verin’ diye onu uyarıyor. Babam teşekkür ediyor ama silahını vermiyor.”

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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