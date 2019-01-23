'Kabadayı ağlamaz'
“Çukur” dizisindeki İdris Koçovalı karakterinde, ünlü kabadayı Kürt İdris’in hayatından esinlenildiği iddia edilmişti. Doğan Özbir, dizinin babasının hikayesini anlattığını ama senaryoda takıldığı noktalar olduğunu söyledi.
İdris Koçovalı karakterinin babası Kürt İdris’in hayatından izler taşıdığını söyleyen Ali Özbir’in açıklamasına bir destek de kardeşi Doğan Özbir’den geldi. Özbir “Babamın hayatının anlatıldığı doğru.
Dizideki Cumali de ben oluyorum, doğum tarihimiz bile aynı verilmiş. Tam olarak beni anlatsa da senaryoda takıldığım noktalar var. Mesela sevgilisinin yanında Cumali’nin gözleri doluyor. Kabadayı ağlamaz, gözleri dolmaz.”
Kabadayı başka mafya başka
Özbir, kabadayılık ile mafyanın karıştırılmaması gerektiğini de söyledi: “Dizide bazı tasvip etmediğimiz noktalar var. Bu kadar silah falan... Biz devlet terbiyesi ile büyüdük. Mafya değil kabadayı çocuğu olarak büyüdük. Gençler kötü şeyleri örnek almasın. Kabadayının en büyük ilkesi, her zaman garibandan yana olmaktır.”
Bülent Ersoy sahnesi
Doğan Özbir, “Çukur”un ilk bölümünde İdris Koçovalı’nın Bülent Ersoy’u dinlediği sahnenin gerçekte nasıl yaşandığını da anlattı: “Bülent Ersoy babama saygı duyuyor. Bir gün ‘İdris Bey, polisler birazdan buraya gelecek, isterseniz silahınızı bana verin’ diye onu uyarıyor. Babam teşekkür ediyor ama silahını vermiyor.”
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