Kaan Tatlıtuğ kimdir?

Kaan Tatlıtuğ, 26 Temmuz 1996’da Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite eğitimlerini Adana’da tamamlayan Kaan Tatlıtuğ’un iki kardeşi vardır. Adana’da büyüye Kaan Tatlıtuğ, 21 yaşındadır.



İstanbul’a geldiğinden itibaren gece hayatına hızlı bir giriş yapan ve adından sıkça söz ettiren Kaan Tatlıtuğ, şarkıcı Berksan’ın sahibi olduğu Çilek adlı gece kulübünde DJ’liğe başladı.

Aynı zamanda şarkı sözü yazarlığı da yapan Kaan Tatlıtuğ’un 300’den fazla bestesi bulunmaktadır. Müzik konusunda yaptığı çalışmaları ile kendini kanıtlayan genç müzisyen ve DJ, katıldığı TV programlarında bestelerini yakın zamanda ünlü isimlerle buluşturacağı için heyecanlı olduğunu vurguladı. Kendine has enerjisi ile eğlence hayatına yeni bir soluk getiren Kaan Tatlıtuğ, adından sıkça söz ettireceğe benziyor.