Justin Bieber ve Hailey Baldwin evlendi mi?
Dünyaca ünlü ABD'li model Hailey Baldwin'in soyadı değişikliği sosyal medyada gündemine oturdu. Genç model sosyal medyada sosyadını 'Bieber' olarak değiştirdi. Peki, Justin Bieber ve Hailey Baldwin evlendi mi?
Alec Baldwin, temmuz ayında nişanlanan yeğeni Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın evlendiğini açıklamıştı. Bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı mesajla yalanlayan Hailey Baldwin’den şaşırtıcı bir hamle geldi. 21 yaşındaki genç model, Instagram hesabında 'Baldwin' olan soyadını 'Bieber' olarak güncelledi. 24 yaşındaki şarkıcı daha önce Baldwin'in bavullarını taşırken New York sokaklarında objektiflere takılmıştı.
Yıllarca flört ettiği Selena Gomez ile evlilik hazırlığında olduğu konuşulurken ayrılık kararı alan Justin Bieber, eski sevgilisi Hailey Baldwin ile geçen temmuzda nişanlanmıştı.
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