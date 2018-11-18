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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.11.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Jude Law: Sıkıcı bir babayım!

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Jude Law: Sıkıcı bir babayım!

“Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları” (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) önceki gün gösterime girdi. Filmde genç Dumbledore’u canlandıran ünlü oyuncu Jude Law, Barbaros Tapan’la Los Angeles’ta buluştu. Merak edilenleri yanıtlayan oyuncu 7 Aralık’ta gösterime girecek diğer filmi “Vox Lux”ın detaylarını da anlattı.

◊ Filmde genç Dumbledore’u canlandırıyorsunuz. Sizden önce iki aktör aynı karakteri oynadı. Siz karakteri yaratırken onlarla aynı yönde mi ilerlemek istediniz yoksa tamamen kendi hayal gücünüzden mi yola çıktınız?
- İkisinden de biraz kattım. Zaten filmleri iyi biliyordum. Geriye dönüp tekrar çalışmadım. Karakteri romandan yaratınca, romanın yazarı aynı zamanda senaryoyu yazınca, karakterin geçmişinden çok fazla dokuya ve detaya sahip oluyoruz.
Yani Dumbledore birçok açıdan bilgi sahibi olduğumuz bir karakterdi. Ben ve oynayan diğer aktörler aynı kaynaklardan faydalandık. Benim geri dönüp daha iyi anlatmaya çalıştığım şeyler, içindeki karmaşa, drama, hengame ve çözülmemiş kişisel maceralar... Diğer iki aktör Dumblebore’un 100 yaşlarındaki halini oynadığı için bu hisleri anlatması gerekmedi...
◊ Geçen hafta Natalie Portman ile başrolü paylaştığınız, aralık ayında gösterime girecek filminiz “Vox Lux”ı izledim. Tamamen farklı iki film deneyimi sizin için...
- Kesinlikle. “Vox Lux”ı birkaç haftada çektik.
◊ Biraz anlatır mısınız iki filmin farklılıklarını?
- Farklı ölçekte iki filmde çalışmanın zevklerinden bir tanesi sizden talep edilenin ve setteki atmosferin farklı olması. “Vox Lux”a birkaç yıl önce dahil oldum. Senaryoyu sevdim. Geniş aralıklarla, seyrek yazılmış, spesifik bir senaryoydu.
Bir müzik menajerini canlandırıyorum. Ama bu menajerin bir adı yok. Sadece menajer olarak anılmasını, adsız olmasını da sevdim. Yönetmenimiz Brady Corbet karakterden ne istediğini çok açık ve net biliyordu. Benim çekimler için iki hafta boşluğum vardı, o yüzden tüm sahnelerimi 10 günde çektik. Yönetmenimizin ne istediğini iyi bilmesi, rolün iki yıldır benim sistemimde var olması, role onun istediği gibi yaklaşmamı kolaylaştırdı.
“Fantastic Beasts”e gelirsem. İki ya da üç bölümü 7 ayın üzerinde bir zamanda çektim. Prodüksiyon yazdan başlayıp 2017’nin sonuna kadar yayıldı. Ayrıca rolü senaryoyu okumadan kabul ettim.
Setimizde sadece yiyecek içecek faturası büyük ihtimalle “Vox Lux”ın tüm bütçesine eşitti. Sette yüzlerce insan vardı.
Sadece tek tür filmlerde yer almaktansa farklı işler arasında gidip gelmek hoşuma gidiyor.
◊ David Yates istediğini komuta edebilen bir yönetmen değil mi?
- Kesinlikle. İlginç olan yüzlerce kişinin çalıştığı sette, dev bütçeyle omuzlarında ağır bir sorumluluk taşıyor ama hâlâ küçük, samimi bir film çekiyormuş gibi davranıyor. Sakin bir konuşması var. Yönetmenlik algısı belirgin, ne istediğini biliyor... Yakınlığı, sıcaklığı işin içine çekiyor.
Muazzam bir baskı altında olmasına rağmen detaylara dikkati de harikaydı.

Jude Law: Sıkıcı bir babayım


SIKICI BİR BABAYIM
◊ Sizce günümüzde çocuk büyütmek daha mı kolay yoksa daha mı zor? Siz büyürken sosyal medya faktörü yoktu.
Neler öğretiyorsunuz çocuklarınıza bununla ilgili?
- Onlara ne öğrettiysem dinlemediler. (Gülüyor) Sürekli sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar.
Bu jenerasyonun konuştuğu ortak dil sosyal medya... Bense hiçbir şey anlamıyorum. Akşam yemeğinin sonunda sosyal medyanın insan ilişkilerini zayıflatan bir şey olduğunu söyleyen, sıkıcı babayım.
İnsanların düzeltilmiş, çeşitli filtrelerden geçmiş fotolarına bakmak hiç ilgimi çekmiyor.
Ayrıca merak da ediyorum sosyal medya ile bu çeşit ilişkiye nasıl vakit buluyorlar...
◊ Dumbledore olunca ya da bu serinin bir parçası olunca en cool baba oldunuz bence...
- Bu rol onların ilgisini oldukça çekti. Çünkü birçok evde olduğu gibi bizim evde de Harry Potter kitapları ve filmleri büyük önem taşıyor. Büyürken onlara uykudan önce Harry Potter kitapları okurdum. Benim için de bu filmin parçası olmak heyecan verici.
◊ En büyük çocuğunuz kaç yaşında?
- 22 yaşında.
◊ Eğer 25 yıl önce birileri size 5 çocuğunuz olacağını söyleseydi gülüp geçer miydiniz yoksa neden olmasın mı derdiniz?
- İlk tepkim ‘mümkün değil’ olurdu. Sonra büyük ihtimalle gülerdim, sonra da kabullenirdim ‘neden olmasın’ derdim.

Teşvik edilmek istiyorum
◊ Peki Woody Allen’ın yönettiği “A Rainy Day in New York” filminin çekimleri bitti mi?
- Bitti. Bir yıldan fazla oldu biteli.
◊ Ne zaman gösterime girecek?
- Hiçbir fikrim yok.
◊ “Vox Lux”a geri dönmek istiyorum. Müzik menajerini oynuyorsunuz filmde. Sizin de kariyerinizde menajerleriniz oldu. Eğer siz birinin menajeri olsaydınız nasıl bir yol izlerdiniz?
- Ben içinde olduğum zamanı yaşıyorum. Cesaretlendirilmek, teşvik edilmek istiyorum. Artistik merakımın doğru olduğunu, geçerli olduğunu görmek istiyorum ve bu merakımı harekete geçirmek istiyorum. Beklemektense kovalamak, araştırmak istiyorum. Sanırım öyle bir menajer olurdum.
◊ Kimin menajeri olmak isterdiniz?
- Oğlumun! Müzikle uğraşıyor. Gerçi o beni istemezdi. Söylediğim hiçbir şeyi dinlemezdi. Felaket olurdu ikimiz birlikte çalışsak. Onun haricinde David Bowie’nin etrafında olmak, o boyuttaki yaratıcılığa şahit olmak isterdim.

BU FiLMDE DERiN BiR
SORUMLULUK HiSSETTiM

Jude Law: Sıkıcı bir babayım


◊ Oynadığınız rollerin arkasında anlam arar mısınız?
- Bu filmde derin bir sorumluluk hissettim. Kitapta yazılan, benden önce iki harika aktörün performansına yansıyan katmanlara karşı sorumluluk hissettim. Ve fanlar için devraldığım karakterin bazı detaylarını doldurmak istedim.
Ama haklısın, gişe filmi yüksek eğlence içeriyor ve hayal gücünü kullanmanı talep ediyor.
Ama J.K. Rowling’in yazımı yüksek drama da içeriyor. O yüzden çok ciddi yaklaştım.

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