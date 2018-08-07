Jet kazası Türkiye'yi yasa boğmuştu... Mina Başaran'ın nişanlısı aylar sonra Bodrum'da görüntülendi
İşadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, geçen mart ayında bir jet kazasında hayatını kaybetmişti.
Başaran’ın Dubai’deki bekarlığa veda partisinden dönüşte yaşanan kazada hem mürettebat hem de Başaran ve arkadaşlarından kurtulan olmamış, haber Türkiye’yi de yasa boğmuştu.
Mina Başaran ile nisanda nikah masasına oturacak olan ve bu acı haberle yıkılan Murat Gezer, aylar sonra ilk kez Bodrum’da objektife yansıdı. Erkek kardeşi ile tatile çıkan Gezer, önceki gün zodyakla Türkbükü’ndeki bir beach’e gidip arkadaşlarıyla buluştu.
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