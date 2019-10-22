Jessica May ve fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara, Brezilya'ya gidiyor!
Brezilyalı oyuncu Jessica May ve fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
“Bir arkadaşımızın davetine gidiyoruz” diyen çift, önümüzdeki ay tatil için Brezilya’ya gideceklerini söyledi. May, “1 ay sonra ülkeme gideceğiz. Çok güzel bir kasabamız var, tatilimizi orada geçireceğiz. Havalar da sıcak. Aynı zamanda ailemi göreceğim. 1 ay kadar kaldıktan sonra İstanbul’a döneceğiz. Çünkü işler bizi bekler” dedi.
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