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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
(DHA)
08.08.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Jennifer Lopez artık Antalyalı!

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Jennifer Lopez artık Antalyalı!

Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ve babası Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Antalya’da konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’e üzerinde ismi yazılı Antalya plakasına atıfta bulunarak Türkiye haritalı Antalyaspor forması hediye etti.

Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ve babası Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Carya Otel sahnesinde 6 Ağustos’ta hayranlarıyla buluşan ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez’e, kentten ayrılmadan önce üzerinde sanatçının adı yazılı olan ’07’ sırt numaralı Türkiye haritası işli Antalyaspor forması hediye etti. Ali Şafak Öztürk, babası ve sanatçıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Jennifer Lopez artık Antalyalı

Diğer yandan Jennifer Lopez de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Antalya ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladı. Ünlü sanatçının, 98 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından Antalya etiketiyle ’Beautiful show last night in Turkey’ (Dün gece Türkiye’de güzel gösteri) ifadesiyle yaptığı paylaşım ilgi gördü. Paylaşımı kısa sürede 5 milyondan fazla kişi görüntüledi, 20 bine yakın yorum yapıldı.
Jennifer Lopez artık Antalyalı


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