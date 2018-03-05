Jennifer Lawrence kimdir? Oscar'a damga vurdu

Jennifer Shrader Lawrence, 15 Ağustos 1990 tarihinde üç çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Kentucky'de bulunan Kammerer Middle School ismindeki okulda okudu. Liseden 2 yıl erken mezun olmuş ve 14 yaşında oyuncu olmaya karar verdiğinde ailesiyle birlikte bir yetenek avcısına başvurmuş, böylelikle 2006'da televizyon projelerine ilk adımı atmış oldu.
Jennife Lawrence, 2008'de Jason Freeland'in yönettiği Garden Party isimli filmde küçük bir rol oynadı. Aynı yıl Guillermo Arriaga'in yönettiği büyük bir yapım olan The Burning Plain'da Charlize Theronve Kim Basinger birlikte oynadı. Bu rolüyle Venedik film festivalinde Marcello Mastroianni ödülünü aldı.
2009 yılında "The Beaver" filminde Mel Gibson ve Jodie Foster ile birlikte oynadı.2010 yılında başrol oynadığı Debra Granik'in yönettiği "Winter's Bone" isimli film Sundance Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü aldı. Bu filmden sonra onunla karşılaşan Steven Spielberg'ün onu durdurup "Sen, o Jennifer Lawrence mısın?" diye sorduğu dilden dile dolaşıyor.
2011 yılında Jennifer Lawrence X-Men: First Class filminde şekil değiştiren karakter Mystique rolünde oynadı. 2012 yılında "Açlık Oyunları" filmi ile şöhrete kavuşan ardından rol aldığı "Silver Linings Playbook" (Umut Işığım)" filmindeki performansı ile en iyi kadın oyuncu Oscar ödülünü aldı. Açlık Oyunları: Alaycı Kuş filminde Josh Hutcherson, Julianne Moore,Elizabeth Banks, Woody Harrelson ile beraber rol aldı.
2015 yılında vizyona giren, David O. Russell'ın yazıp yönettiği Amerikan biyografik komedi-drama filmi "Joy"da Joy Mangano'yu Jennifer Lawrence oynarken filmde Robert De Niro ve Bradley Cooper'da yer alıyor.
Ödülleri :
2016 - 73. Altın Küre Ödülleri - En iyi kadın oyuncu - komedi (Joy)
2014 - 71. Altın Küre Ödülleri - En iyi yardımcı kadın oyuncu (komedi-müzikal) (Düzenbaz)
2014 - 66. BAFTA Ödülleri - En iyi yardımcı kadın oyuncu (Düzenbaz)
2013 - 70. Altın Küre Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu - Komedi Müzikal (Umut Işığım)
2013 - 85.Oscar Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Umut Işığım)
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