Jennifer ilham kaynağım

◊ Son filminiz “Second Act”te başrolü Jeniffer Lopez ile paylaşıyorsunuz. İkiniz de hem şarkıcı hem oyuncusunuz. Nasıldı Lopez’le çalışmak?

- Ne kadar çalışkan bir kadın olduğunu gözlerimle gördüm. Dışarıdan nasıl meşgul bir kadın olduğunu hepimiz görüyoruz ama yakından şahit olunca daha iyi anladım. Jennifer yoğun iş günümüzde sahne aralarını bile farklı projeleri üzerinde çalışarak geçiriyordu.

◊ Mesela neler yapıyordu?

- Biz filmi çekerken Vegas Show’u hâlâ devam ediyordu. Şova yeni konseptler yaratmak için yaratıcı ekibiyle toplantılar yapıyordu. Her anını kendini daha iyi yapmak ve kariyerini ilerletmek için harcayan bir kadın. Bu duruma şahit olmak bana hem ilham verdi hem de kariyerim için örnek oldu.

◊ Jennifer Lopez’in filmde anneni canlandıracağını duyunca nasıl hissettin?

- Jennifer’ın havası, aurası bir başka. Tabii gergin ve heyecanlıydım onunla karşılıklı oynayacağım için.

HAYATIMIN İKİNCİ PERDESİ

◊ Filmin adı “Second Act” (İkinci Perde) ama bence siz çok gençsiniz ikinci perde için...

- 13 yaşında ilk filmimi çektim, önümüzdeki aralık ayında ise 30 yaşına gireceğim. Hayatımın bu bölümü benim ikinci perdem olacak...

◊ Neden 30 yaş bir dönüm noktası olacak?

- 20’li yaşlarım harikaydı. Sürekli gelişerek, öğrenerek ve değişerek geçti. Son birkaç aydır hayatımın kontrolü bendeymiş gibi hissediyorum. Her şey daha düzgün ve dikkatim dağılmıyor...

◊ Filmde süslü bir kızsınız. Gerçek hayatta gardırobunuz ve kozmetiğe olan ilginiz nasıl?

- Daha düzenliyim. Dükkanları boşalttığım dönemler geçti. Parfüm koleksiyonumu 4-5 parfüme düşürdüm. Kıyafet dolabım karmaşık, gittiğim her ülkeden değişik kıyafetler almayı seviyorum. Ayrıca bu sektörde olunca çok fazla şey de hediye gönderiliyor. Asistanımın bir işi de bana gelenlerden kendine istediklerini seçmek...

◊ Film hafife alınmak, küçümsenmek konularını da içeriyor. Birileri Vanessa Hudgens’ı ciddiye almazsa neler olur?

- Kariyerimde en büyük hatam biraz geride durmam oldu galiba. Birçok kişi beni ya da yaptığım işleri bilmiyordu. Geride durup sessiz kalmak belki daha kolay ama konuşmazsan insanlar sizi duymuyor, görmüyor... O yüzden ne olursa olsun sesini duyur, insanlara ne kadar istekli olduğunu göster ve bundan utanma...

İSTEDİĞİM ROLLER İÇİN SAVAŞTIM

◊ Filmde bir diğer değinilen konu da her şeyin üniversite okumaktan ibaret olmadığı... Kendini geliştirmek de okul kadar önemli. Harvard ya da Yale diploması olmadan da başarılı olunabilir. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

- Ben de üniversite okumadım. Ailem yapmak istemediğim hiçbir şey için zorlamadı beni. Hayallerinin peşinden gidip, çok çalışırsan ve başarmaya odaklanırsan her şey mümkün. İşim benim eğitimim diye düşündüm her zaman. Her yeni yönetmen, yapımcı, oyuncu ve hikayeden yeni şeyler öğrendim. Öğrenmenin sonu yok! Kendini geliştiriyorsan nasıl öğrendiğin önemli değil.

◊ Sektörde ünlü çocuk oyuncular büyüyünce rol almakta zorlanıyorlar diye söylenir. Siz yaşadınız mı bu durumu?

- Beni “High School Musical”den biliyorlardı ve bana teklif edilen roller hep aynı rollerdi. Tatlı, şeker kız rolleri yani... Neden sürekli aynı rolü oynamak isteyeyim ki? O yüzden uzun süre bekledim. Bu yüzden de bir durgunluk yaşadım. Ajansımı arayıp neler oluyor, neden iş gelmiyor dediğim, delireceğimi sandığım zamanlar oldu. İstediğim roller için bekledim ve savaştım. Seçmelere gittim, yönetmenlere mesajlar yazıp projelerinde yer alma tutkumdan bahsettim. O dönemi yaşarken bir sonraki adımımı hesap etmek, beklemek, sakin bir geçiş yapmamı sağladı.

◊ Filmdeki gibi bir kozmetik şirketini yönetseydiniz paranızı nasıl ürünlere yatırırdınız?

- Doğal güzelliğin değerini artıran ürünlere... Günümüzde güzellik fabrikasyon, üretilmiş güzellik. O yüzden buradan genç kızlara mesajım; kendileri ile mutlu olsunlar, olmadıkları kişi gibi görünmeye çalışmasınlar.

◊ Tüketici olarak kozmetik tercihlerinizde nelere dikkat edersiniz?

- Cildimiz vücudumuzun en büyük organı ya da vücudumuzun en büyük parçası olduğu için zararlı, kimyasal ürünlerden uzak duruyorum. İçeriklerine dikkat etmeye çalışıyorum çünkü cildimize sürdüğümüz her şey emiliyor ve vücudumuza giriyor.

◊ “High School Musical”deki partnerin Zac Efron ile hâlâ görüşüyor musunuz?

- Zac dışında “High School Musical”den herkesle görüşüyorum. Ashley Tisdale en yakın arkadaşlarımdan biri. Monique Coleman yakında kendi talk show’una başlayacak, Lucas Grabeel müzikle devam ediyor, Corbin Bleu müzikal-tiyatro yapıyor. Bu serüvene birlikte başladık, aramızda her zaman bir bağ olacak...

YANLIŞLIKLA POPOMU ELLEDiLER

◊ Taciz suçlamalarıyla gündeme gelen Harvey Weinstein olayının üzerinden tam bir yıl geçti. Sizin başınıza hiç böyle bir olay geldi mi?

- Aşırı bir durum yaşamadım... Kazayla popomu elleyenler oldu. Kazayla yapılan şeyleri bile kabul edemeyen biriyim bu arada. Anında tepkimi veririm.

◊ Fanlarınızla yaşadığınız en garip ya da eğlenceli olay hangisiydi?

- En garibi yıllar önce oldu. Jimmy Fallon ya da Jimmy Kimmel’ın şovuna katılacaktım, hatırlamıyorum. Tuvalete gidiyordum, bir kız gördü beni ve çıldırdı. Dağıttı kendini “Vanessa” diyerek. Tuvalete girdim çıktım, hâlâ beni bekliyordu. “Seni çok fazla seviyorum.

Ne olur bana sarılır mısın” dedi. Tüm iyi niyetimle “Elbette sarılırım” dedim ve sarıldım. Kız beni durmadan öpmeye başladı.

Bu sefer güvenliğimden endişe ettim ve oradan kaçtım. En garibi buydu. Bir de genç bir çocuk alnına keçeli kalemle imza atmamı istemişti. Bu da bana çok komik geldi.