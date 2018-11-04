Jamie Oliver: Nusret’le tanışmak isterim

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
04.11.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Jamie Oliver: Nusret’le tanışmak isterim

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Jamie Oliver: Nusret’le tanışmak isterim

Jamie Oliver, Hotpoint’le yaptığı işbirliği kapsamında “Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler” adlı projeyi hayata geçirdi. Hotpoint’in davetlisi olarak bir grup gazeteciyle birlikte ünlü şefle Londra’da buluştuk. Gıda israfını azaltmayı amaçladıklarını belirten Oliver ile Türk mutfağını da konuştuk.

◊ “Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler” projesi neden çok önemli?
- Gıda israfını azaltmak zorlu bir iş. Öte yandan özellikle de birkaç basit tüyoyla çok kolay üstesinden gelinebileceği için benim fazlasıyla önemsediğim bir konu.
Gıda israfına karşı kullanabileceğimiz en güçlü silah yemek pişirmeyi, alışveriş yapmayı ve tabii ki yiyecekleri düzgün biçimde saklamayı iyi bilmek.
◊ Yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için ne yapılmalı?
- Öncelikle buzdolabınızda ne var ne yok bilmelisiniz ki arkalarda unutulan bir şey kalmasın.
Ayrıca yiyeceğinizi en uygun yerde sakladığınızdan emin olun. Isınan hava yükseldiğinden, et ve balığı buzdolabının daha soğuk olan alt raflarında, süt ürünlerini orta raflarında, çeşnileri ve ev yapımı salata sosları gibi ürünleri buzdolabını açar açmaz ilham vermesi için en üstte ve kapı içi raflarında tutun.
◊ Artan yemekleri dondurmanın en iyi yolu nedir?
- Dondurucunuz yiyecek saklama ve israfı engelleme konusunda en iyi dostunuzdur.
Taze yiyeceklerin besin değerlerini ve lezzetini hapseder. Bir miktar çürümeye yüz tutmuş meyveniz varsa saklama kabına koyup dondurucuya atın. Başka bir gün meyveli içecek hazırlarken işinize yarayacaktır. Bir başka püf noktası da otları bir buz kalıbına doğrayıp, üzerine zeytinyağı gezdirip dondurmaktır.
ÇOCUKLARLA AYDA BİR
PAZARA GİDİYORUZ
◊ Beş çocuk babası olarak çocuklarınıza yemeği önemsemeyi, israf etmemeyi nasıl öğretiyorsunuz?
- Okullarda çocuklarla, ebeveynlerle, öğretmenlerle çok zaman geçiriyorum. Bende de beş tane çocuk var zaten söylediğin gibi, şimdilik beş! Fakat bence yapabileceğimiz en iyi şey, yemeği eğlenceli hale getirmek.
◊ Eğlenceli hale nasıl getiriyorsunuz peki?
- Gerçekçi bakacak olursak 10 yemekten 3’ü falan keyifli geçiyor! 10 yemekten 7’si ise curcuna halinde bitiyor.
Eğlenceli hale getirmek için ise çocuklarla ayda bir kez pazara çıkıyoruz. Baştan sona pazarı dolaşıyoruz. Merak ettikleri soruları oradaki satıcılar cevaplıyor.
Bir de markete giderken çocuğunuzu yanınızda götürmeye cesaret edebiliyorsanız bu deneyimi onun için eğlenceli bir hale getirmeye çalışın. Güzel bir macera olabilir bu.
◊ Sizin buzdolabınızda olmazsa olmaz yiyecekler neler?
- Bizim evde çocuklar için bir sürü meyveyi hep hazır bulunduruyorum.
Fazla meyve varsa buzluğa atıyorum. Hemen leziz bir dondurma yapabilirsiniz buzluktaki meyvelerle. Dondurmayı herkesten çok severim. Muzlar ne kadar olgunlaştıysa o kadar iyidir. Bir tutam da tarçın katıp mutfak robotundan geçirdikten sonra keyifle yiyebilirsiniz. Biz muzu ailece çok severiz. Çok besleyicidir.

Jamie Oliver: Nusret’le tanışmak isterim


TÜRK KEBABININ
LEZZETİ İNANILMAZ
◊ En sevdiğiniz Türk yemeği nedir?
- Kesinlikle yavaş yavaş pişen yemekleriniz ve baharatların en zarif şekillerde kullanıldığı kebaplar favorim. Kömür ya da odun ateşinde pişmesi inanılmaz.
◊ Bizde bu ara Nusret Gökçe çok popüler, tanıyor musunuz?
- Çok kere izledim YouTube’da yemek yapışını... Çok iyi bir aşçı, çok seviyorum. Mükemmel, kocaman, leziz yemekler yapıyor. Bir gün tanışmayı umut ediyorum. Belki de bana bir tarif öğretir. Çok güzel olur.

Jamie Oliver: Nusret’le tanışmak isterim

YEMEK YAPARKEN
KADINLARDAN
İLHAM ALIRIM

◊ Genelde evlerde yemekleri kadınlar yapar ama ünlü şeflerin çoğu erkek. Sebebi ne sizce? 

- Büyük bir soru bu. Tarihsel açıdan bakarsak milyon yılları aşkın süredir kadınlar yemek yapıyor. Restoran sektörü her zaman erkeklerin yönlendirdiği bir alan oldu ki bence bu çok üzücü. Bence en iyi mutfaklar yarı yarıya kadın ve erkek çalışanların olduğu yerler. Ticari mutfaklarda çok daha fazla kadına ihtiyacımız var. 20 yıl önce Naked Chef’e başladığımda şunu fark ettim: 20 yıl önce kadınlar, erkekler işe gidiyor, yorgun argın eve dönüyor. Milyonlarca İngiliz adam oturuyor, eşine ya da kız arkadaşına “Yemekte ne var?” diye soruyordu. Naked Chef’te amaç, erkekleri de yemek yapmaya çekmekti. Erkeklere yemek yapabilmenin ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyordum. Son 20 yıl içinde durum değişti. Yemek okulumda büyük ihtimalle kadınlardan biraz daha çok erkek var. Ama benim yemek yaparken ilham aldığım kişiler hep kadınlar olmuştur. Şef olmak için eğitim alırken Patricia Wells, Stephanie Alexander, Elizabeth David, Rosemary Shrager, Ruth Rogers gibi ünlü kadın şefler bana ilham verdi.  

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