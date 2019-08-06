J-Lo 90 kişilik ekiple Türkiye'ye geldi
Amerikalı ünlü şarkıcı Jennifer Lopez bugün vereceği konser için dün sabah saatlerinde özel uçakla Antalya’ya geldi.
90 kişilik özel ekibiyle gelen Lopez, sahne alacağı otelde 5 yatak odası, özel havuz ve helikopter pisti bulunan, kurşun geçirmez camla kaplı 3 katlı bir villaya yerleşti.
Jennifer Lopez’i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin lira, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro (yaklaşık 300 bin TL) ödedi. Biletlerin tamamı tükendi.
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