İzzet Yıldızhan’ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan’ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan son yolculuğuna uğurlandı.
İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Yıldızhan, Ankara Karşıyaka Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Yıldızhan'ı bu acılı gününde dostları yalnız bırakmadı. Annesinin tabutu başında bekleyen ünlü türkücü zaman zaman gözyaşlarına hakim olmadı.
Yıldızhan’ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan, bir süredir İzmir'de bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatıyordu.
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