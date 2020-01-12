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Haber Giriş: 12.01.2020 - 12:37,Son Güncelleme:/

İzzet Yıldızhan’ın annesi Suriye Zelal Yıldızha hayatını kaybetti

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İzzet Yıldızhan’ın annesi Suriye Zelal Yıldızha hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan’ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan, hayatını kaybetti.

Yıldızhan’ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan, bir süredir İzmir Egepol Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde yatıyordu. Zelal Yıldızhan’ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Camii’nden uğurlanacak.

İzzet Yıldızhan sosyal medyadan paylaştığı notuna, “Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka mezarlığı camiinden kaldırılacaktır.” dedi.

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