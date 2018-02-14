İzzet Yıldızhan'dan "10. çocuğu benden yapsın" diyen Seda Akgül'e yanıt

"HAYATIMDA BİR KADIN VAR"

Üç farklı kadından 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan,"Hayatımda 3 kadın yok. Böyle bir hayatım yok. Çocuklarımın anneleri başımın tacıdır, onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsi asil, çocuklarının başında. Hayatımda bir kadın var. Son yaptığım çocuk da ondan" ifadelerini kullandı.

SEDA AKGÜL'ÜN SÖZLERİNE YANIT: TÜKENDİM

Seda Akgül'ün "10. çocuğu benden yapsın" şeklinde espri yaptığını iletmesi üzerine İzzet Yıldızhan, "Benim artık halim yok, tükendim. Sondu, daha bitti" karşılığını verdi.