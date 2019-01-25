İzzet Altınmeşe kimdir kaç yaşında?
İzzet Altınmeşe, Türk Halk Müziği'nin önemli isimleri arasında yer almaktadır. İlk plak çalışmasını 1965 yılında gerçekleştiren İzzet Altınmeşe, derlediği Türkülerle tanınmıştır. Peki, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı da alan İzzet Altınmeşe kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
İzzet Altınmeşe, 26 Ekim 1945 tarihinde Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi henüz 5 aylık iken ailesi ekonomik nedenlerden ötürü Diyarbakır'dan Adana’ya göç etti. Burada bir süre berberlik yaptı.
Daha sonra berberliği bırakarak halk türkülerine yöneldi. 1963 yılında Adana Halk Eğitim Merkezinde Türk halk müziği, nota ve şan dersleri almaya ve sahne çalışmaları yapmaya başladı. 1965 yılında ilk plak çalışmasını gerçekleştirdi.
1966-1968 yılları arasında askerliğini yaptı. Askerlik dönüşü Adana’da 2 yıl halk müziği çalışmalarını sürdürdü. 1970 yılında Ankara’ya yerleşti. 1972 yılında söz ve müziği kendisine ait olan “Biraz Da Bana Gül Kader” adındaki bestesiyle Türkiye'nin tamamında tanındı. 1976 yılında Ankara Radyosu Sanatçılık Sınavını kazandı. Bu dönemde Nida Tüfekçi, Coşkun Güla, İhsan Öztürk ve Musa Eroğlu gibi Türk halk müziğinin ustaları ile çalışmalarını sürdürdü. 1977’de kendi derlediği "Maden Dağı" adlı türkü günümüzdeki tanınmışlığının başlangıcı oldu. 1978 yılında "Esmerim" türküsü yılın hit parçası oldu.
İzzet Altınmeşe'nin 100 civarında derleme, sözü ve müziği kendisine ait olan parçalar mevcuttur. Yedi tane sinema filminde rol almıştır. Eşref Saati dizisinde Alemdar Ağa karakterini canlandırmıştır.
İZZET ALTINMEŞE'NİN 45'LİKLERİ VE ALBÜMLERİ
1968 - Sana Gelmek İstiyorum / Emo Gelin (45'lik)
1968 - Gurbette Garip / Isfahan (45'lik)
1969 - Su Ver Leylam / Emmioğlu (45'lik)
1969 - Bana Kara Diyen Dilber / Bir Seher Uğradım Göl Kenarına (45'lik)
1969 - Handan / Elveda Sevgilim Allahaısmarladık (45'lik)
1969 - Rica Ediyorum / Sabrın Sonu Selamet (45'lik)
1969 - Gitme Gel Yar / Belalı Başım (45'lik)
1970 - Uykuda mısın Sevgili Yarim / Söz Verip Gelmemiştin (45'lik)
1970 - Ağla Gönül Ağla / Bu Ayrılık Sana da mı Kar Etti (45'lik)
1972 - Ettiğimi Çekiyorum / Biraz Bana da Gül Kader (45'lik)
1972 - Eden Bulur / Ağlayanın Ahı (45'lik)
1973 - Eyvah Unutuldum / Kaderin Ahı (45'lik)
1974 - Izdırap / Nemli Güzler (45'lik)
1974 - Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar / Gönül Gurbet Ele Varma (45'lik)
1974 - Gurbet Yolcuları / Sefalet (45'lik)
1974 - Sefiller / Kaybolan Gençlik (45'lik)
1975 - Eyvah Unutuldum
1975 - İzzet Altınmeşe
1976 - Maden Dağı
1976 - İzzet Altınmeşe
1976 - 8095
1976 - İzzet Altınmeşe 7
1976 - İzzet Altınmeşe - 1
1977 - Maden Dağı / De Git Bayburt (45'lik)
1978 - Esmer / Mamoş (45'lik)
1978 - Maden Dağı
1979 - Nazey
1979 - Dolan Gözler
1979 - B. Akartürk - İ. Altınmeşe
1980 - Hanımey
1980 - Nazey
1980 - İzzet Altınmeşe 6
1980 - Beydiğin Başında
1981 - Dolan Gözler
1981 - Hanımey
1981 - Sefiller
1982 - Akşamlar
1982 - Düştüm Çıkmazlara
1983 - Köryılan
1984 - Dost Yarası
1984 - Askerin Türküsü
1984 - Nemli Gözler
1984 - İzzet Altınmeşe (Arabesk Türküler)
1985 - Dost Yarası
1985 - Akşamlar
1986 - Düştüm Çıkmazlara
1987 - Sevdiğime Pişman Ettin
1987 - Yalel / Türküler
1988 - Ezgi Şöleni
1989 - Ezgi Şöleni
1989 - Avare
1992 - Mavi Yazma
1992 - Ezgi Şöleni 2
1993 - Akşamlar
1993 - Olmaz Olmaz
1994 - Türkülerin Eşsiz Kralı / Geçmişten Günümüze İzzet Altınmeşe
1994 - Şark Bülbülü
1994 - Hatun Yarim / Asiyem
1995 - Kibarım
1996 - Sevdiğime Pişman Ettin
1997 - Nostalji - 1
1998 - Unutulmuyor
1999 - Derdo
2001 - Dikenli Yoldayım
2008 - Figan
2015 - Usta
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