" İyilik yaptım, göstereyim" eleştirisine yanıt
Cem Yılmaz, son filmi ‘Arif V 216’de yer alan piyanoyu üç öğrenciye bağışlamıştı.
Cem Yılmaz, ‘Arif V 216’ filminde kullanılan piyanoyu, kendisi ile sosyal medyadan iletişime geçen 3 güzel sanatlar öğrencisine bağışlayacağını açıklamıştı.
Ünlü komedyen piyanonun yerine ulaştığını sosyal medya hesabından duyurdu...
"SEN DE YAPABİLİRSİN FINDIK"
Bu paylaşıma bir takipçisi " İyilik yaptım, göstereyim" şeklinde yorum yaptı. Yılmaz böyle cevap verdi:
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