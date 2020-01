İyi ki 29’umda kanser oldum

◊ Sayenizde Türkiye’den özel bir gün çıktı ve tüm dünyaya yayıldı. Global Wellness Day (İyi Yaşam Günü) fikri nasıl doğdu?

- Aslında temelinde geçirdiğim bir hastalık var.

◊ Bir hastalıktan bir güzellik nasıl doğar?

- Şöyle; ben 2004 yılına kadar kendi çapımda sağlıklı beslenen, fiziksel aktivitelerini aksatmayan biriydim. Mutlu mesut yaşıyor ve hayatın bundan ibaret olduğunu sanıyordum. Ama 2004’te tiroit kanseriyle tanışınca o “mutlu mesut” dediğim hayatımda birçok şeyi değiştirmem gerekti. En başta hayatla olan ilişkimi değiştirmem gerektiğine karar verdim. Çünkü radyoaktif iyot tedavisi esnasında 8-9 gün bir odada tecrit vaziyette kaldım. Üstelik o sırada oğlum henüz 17 aylıktı.

◊ Muhtemelen en zoru da o olmuştur sizin için.

- Hem de nasıl... Süt veren bir anneydim, sütü de kesmek zorunda kalmıştım. Hormonlarım altüst olmuştu. O hastane odasında yapayalnız kalınca düşünecek epey vaktim oldu.

◊ En çok neye odaklandınız?

- Hayatta ne değerlidir, ne değildir, neye üzülünür, neye üzülünmez? Bu sorular kafamdaydı hep.

HERKESİN NEFES BORCUNU ÖDEMESİ GEREK

◊ İsyan etmediniz mi?

- Etmedim. “Evren bana ne demek istiyor acaba?” diye sorguladım. Muhakkak bunun bir sebebi vardır diye düşündüm.

◊ Ne şekilde?

- Hiçbir şeyin boşu boşuna olmadığını, buraya boşu boşuna gelmediğimizi, herkesin nefes borcunu ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Yaşam çok büyük bir lütuf. Dolayısıyla bunun hakkını vermemiz lazım.

◊ Evren size ne demek istiyormuş peki?

- Bunu bulmam epey bir süre aldı tabii. Başkaları için bir şeyler yapabilme noktasına gelmeden önce kendimle ilgili birtakım şeyleri değiştirmem gerekiyordu. Öncelikle bu radyasyondan nasıl kurtulurum, onu vücudumdan nasıl atarım diye araştırmaya başladım. Karşıma detoks çıktı. Tam da otelin açıldığı zamanlara denk geldi bu. Aslında bana derdiyle dermanını birlikte verdi yaradan, öyle düşünüyorum.

YUTTUĞUMUZ KELİMELER BİZİ HASTA EDİYOR

◊ Ve wellness sayfası açıldı...

- Evet ama 25 yıldır turizm ve otelcilik yapsam da wellness benim için yeni bir şeydi. Bir yandan onu öğrenmeye çalışıyor, diğer yandan radyasyondan nasıl arınırım, ne yaptım da hasta oldum, ne yaparsam bir daha hasta olmam sorularına yanıt arıyordum. Mesela çakralardaki kitlenmeler çok önemli. Boğaz çakrası diyelim; söylemek isteyip söyleyemediklerimiz, karşımızdaki üzülmesin diye yuttuğumuz kelimeler bizi hasta ediyor. Bunu fark ettim.

KULAĞIMDA HİÇ SUSMAYAN BİR FISILTI BAŞLADI VE...

◊ Global Wellness Day fikri ne zaman olgunlaştı?

- 2004-2012 arası, Belgin’in kendini geliştirmesi şeklinde geçti. 2012’ye geldiğimde ise artık kulağımda hiç susmayan ve beni inanılmaz rahatsız eden bir fısıltı vardı.

◊ Ne diyordu o iç ses?

- “Tamam Belgin, biz seni hasta ettik. Sağlığına kavuşturduk. Artık hayatı farklı şekilde okuyorsun. Ama başkalarıyla paylaşmayacak mısın?” Çıkıp da insanları omuzlarından tutup sarsacak, “Bak hayat ne kadar güzel, şükret” diyecek halim yok.

◊ Kırılma noktası yaklaşıyor.

- Aynen öyle. Bir gün bilgisayarın başına oturdum, dünyada wellness day hangi gün kutlanıyormuş, bileyim de kutlamalara gideyim dedim. Baktım öyle bir şey yok. Bunun üzerine ben de dedim ki otelde böyle bir kutlama yapalım.

◊ Günü neye göre belirlediniz?

- Tamamen Türkiye’ye göre. Haziran ayının ikinci cumartesi gününü seçtim. Ve o adımı attık, Richmond Nua’da 150-200 kişilik mütevazı bir davet düzenledik. Fiziksel aktiviteler, beslenmeyle ilgili workshop’lar, reiki, cilt bakımı falan, çok güzel bir gün oldu. Günün sonunda kapıda bir kadın “Bugün ilk kez yoga yaptım” dedi. “Tek bir gün bir insanın hayatını ne kadar değiştirebiliyor” dedim.

◊ Ve aranan slogan bulundu.

- Kesinlikle. “Bir gün tüm yaşamınızı değiştirebilir”... Benimki de aslında kanserle değişmişti.

◊ Kanser teşhisi konulduğunda kaç yaşındaydınız?

- 29... İyi ki de 29’umda başıma gelmiş. Şimdi 44 yaşındayım. Bu olay başıma 74 yaşımda da gelebilirdi ve hayatı ıskalayabilirdim. Bu kadar insana da hiçbir faydam dokunmazdı. Hayata geliş amacımın farkına varamayabilirdim. Nefesimin borcunu ödeyememiş olabilirdim.

◊ Oteldeki kutlama dünyaya nasıl yayıldı?

- 2014’teki kutlamaya Amerika’dan bir grup gazeteci davet etmiştik. Onlar da Global Wellness Day yazısı yazdı. Dünya Wellness Zirvesi’nin başkanı, Huffington Post’ta çıkan haberi görmüş. Benimle irtibata geçti, “Bu yıl Marakeş’te yapacağımız zirvede bir forum düzenleyelim, sen de gel bunu delegelere anlat” dedi.

◊ Nasıl geçti forum?

- Çok iyi... Hem o forumla hem de düzenlenen kısa film yarışmasında Türkiye adına birincilik kazanarak, üç günlük zirveye damga vurduk. Son gün, artık Türkiye’ye dönüyorum. Lobide biri omuzuma dokundu. Ülkesinin elçisi olmak istediğini söyledi. Arkamı bir döndüm, bildiğiniz kuyruk var! Ve bu kişiler gerçekten sektörün önde gelen insanları. Uçağa bir deste kartvizitle bindim.

◊ Kaç ülkede kutlanıyor şimdi Global Wellness Day?

- 150’den fazla ülkede, 7 binden fazla noktada kutlanıyor.

7 MADDELİK “İYİLİK” MANİFESTOSU

◊ 7 bin noktada kutlanıyor ama hiçbirine katılamayacak olanlar Global Wellness Day’i nasıl kutlar?

- 7 maddelik bir manifestomuz var. Bugün iyi yaşam gününün manifestosuyla yaşamaya başlayan kişi, haziranın ikinci cumartesi kendi gününü, kendi iyi yaşamını kutlar zaten.

◊ Manifestoya uyalım o zaman. Maddeleri sıralayabilir misiniz?

- Birinci maddemiz; her gün 1 saat yürü. Nerede yürüdüğün, 1 saati kesintisiz yürüyüp yürümediğin önemli değil. Günümüzde milyonlarca insan hareketsizlikten ölüyor.

◊ İkinci madde?

- Daha fazla su için.

◊ Ne kadar?

- Su içmek çok komplike bir hâl aldı. Hangi suyu içeceksin, ne zaman içeceksin, yudum yudum mu içeceksin yoksa kana kana mı? Bir litre mi, üç litre mi? Bir kere bu kişiden kişiye değişir. Günde ne kadar spor yapıyorsun, ne kadar terliyorsun, hangi iklimde yaşıyorsun? Dolayısıyla insanın su ihtiyacı çok farklı olabiliyor. Ama şuna inanıyorum ki herkesin bir yudum daha fazla su içecek payı var. Üçüncü madde... Plastik şişe kullanma. Plastik şişenin sağlığımıza da zararı var. Hormon dengemizi bozuyor. Bir de şu var, plastik şişe bir sembol. Plastik şişeyi kullanmayı bırakınca evdeki plastik saklama kapları, torbalar konusunda da farkındalık gelişiyor.

◊ Sıradaki madde gelsin...

- Dördüncü madde, ailenle birlikte yemek ye. Ben anne, baba ve çocukların birlikte yemek yediği bir jenerasyondan geliyorum. Çok uzun uzadıya bir yemekten de bahsetmiyorum ama bir teknolojik cihaz olmadan aile fertlerinin birbirinin gözünün içine bakarak gerçek anlamda iletişim kurdukları bir yarım saat çok önemli.

◊ Beşinci madde...

- Bir iyilik yap. Bu karşıdan karşıya geçmekte olan bir yaşlıya yardım etmek de olabilir, ihtiyacı olan bir çocuğu okutmak da. İmkanlar neye elverirse... Her gün bir iyilik yapmak manevi tatmin sağlayacaktır. Kaldı ki iyilik yaptığınız kişinin aurasını da değiştirmiş olursunuz. İyilik bulaşıcı. Altıncı madde ise sağlıklı beslenmek. Aslında hepimiz ne yememiz gerektiğini biliyoruz da işimize gelmiyor. Aynı şekilde neyi yemememiz gerektiğini de...

◊ Ve son madde...

- Akşam saat 10’da, hadi olmadı 11’de uyu. Bilim de kanıtladı ki akşam saat 10 ile gece saat 3 arasında, mümkünse kapkaranlık bir ortamda uyuyor olmamız çok önemli. Çünkü o saatler arasında büyüme hormonu salgılıyoruz, hücrelerimiz kendini yeniliyor. Sabah yorgun uyandığında, zaten günün nasıl geçeceği belli...

MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY HESABIMIZI TAKİBE ALDI

◊ Şu sıralar çok gündemde olan bir çift; Meghan Markle ve Prens Harry... Namınızı onlar bile duymuş ve size destek vermişler. Bağlantıyı kim kurdu?

- Instagram hesaplarında bir duyuru yaptılar, “Dünyanın daha iyi bir yer olması için çalışan kişi ya da organizasyonları ön plana çıkarmalıyız, takipçilerimiz öneride bulunsun, aralarından 15’ini seçeceğiz” dediler. Ben de bu mesajın altına yorum yazıp Global Wellness Day etiketi koyayım dedim. Fakat sonra gördüm ki bir kişi bir organizasyonu etiketliyor, o yoruma 500-600 beğeni geliyor.

◊ O yorum ve beğeni bombardımanından nasıl oldu da sıyrılıp dikkatlerini çekebildiniz?

- Bunu ben de beklemiyordum. (Gülüyor) Bir hafta sonra bir baktım Sussexroyal, Global Wellness Day hesabını takip etmeye başlamış. Kesin bir arkadaşım bana şaka yapıyor, sahte hesaptır muhtemelen diye düşündüm. Ama bildiğin Sussexroyal hesabı. Sonra “ağustos ayı boyunca takip edeceğimiz organizasyonlar bunlar” diye bizim hesabı da etiketlediler. Gözlerime inanamadım. Dünya çapında haber oldu.

SOSYAL MEDYA MUTLU OLMA ZORUNLULUĞU DAYATIYOR

◊ İyi yaşam kulağa biraz ütopik gelmiyor mu?

- İyi yaşam, aslında fiziksel, ruhsal ve zihinsel anlamda dengede olma hali. Ama bu üçünün her zaman dengede olması elbette çok mümkün değil. Bir gün biri daha iyi oluyor, ertesi gün biri. İyi yaşam, o iniş dönemlerinde yaşam sevincini kaybetmemekle alakalı. Mutluluğun peşinde öyle bir koşuyoruz ki...

◊ Mutlu olmak istemenin nesi yanlış?

- Evet de son zamanlarda sosyal medyanın neredeyse gözümüze soktuğu bir durum var; her an her saniye mutlu olmalıyız. Eğer değilsen bir problemin var, depresyondasın. Halbuki insanız ve mutsuz olmak kadar doğal bir şey yok. Başına ne geldiği değil başına gelen şeyle nasıl mücadele ettiğin önemli. Onun için yılmadan, yaşam sevincini kaybetmeden hayatımızla olan ilişkimizi değiştirmeliyiz.

HEDEFİM BU GÜNÜ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN RESMİ TAKVİMİNE ALDIRMAK

◊ Bundan sonrası için hedefiniz ne?

- Üç yıldır Global Wellness Day’in Birleşmiş Milletler’in resmi takvimine alınması için çalışıyorum. Bunun için birkaç görüşmem de oldu. Ama tabii ki Birleşmiş Milletler bir vatandaşı muhatap kabul etmiyor. Her yıl New York’ta yapılan genel kurul toplantısında ülkelerin başbakanları ya da cumhurbaşkanları bir öneride bulunuyor ve bu öneri oylanıyor. Oy çokluğu sağlanırsa öneri kabul ediliyor. Bakalım...

◊ Neden bu çaba?

- Bana biçilen ömür bittikten sonra Global Wellness Day’in bir daha kutlanmayacağı düşüncesi beni gerçekten çok üzüyor. İyi, kendini seven, kendine her anlamda iyi bakan insanların bir arada olduğu bir dünyada ben savaşların da bu kadar olmayacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletler’in resmi takviminde hiçbir ticari amaç gütmeyen günler yer alabiliyor. Global Wellness Day de hiçbir ticari amaç gütmüyor.

◊ Bu özel günün doğum yeri Türkiye ama ismi İngilizce... O niye?

- Uluslararası kabul görmüş dil İngilizce olduğu için dünyadaki adı Global Wellness Day, Türkiye’deki tercümesi İyi Yaşam Günü.

◊ O zaman bugünden itibaren iyi yaşıyor ve bu yıl 13 Haziran’da kendi iyi yaşamımızı kutluyoruz.

- İyi yaşam da wellness’ın tam karşılığı değil aslında. Tam karşılığı esenlikler ama biz daha çok kullanılan iyi yaşam günü dedik.