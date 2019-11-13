Ivana’ya notum: Eksi 3
Ahmet Kaya ve Ezhel’in ardından Müslüm Gürses şarkısı söyleyen Ivana Sert’e bir eleştiri de İrem Derici’den geldi.
Müzik sitesi Pop Bizde, Ivana Sert’in Gürses şarkısı “Hangimiz Sevmedik” söylemesini sitede paylaştı. İrem Derici de bunun üzerine, daha önce moda köşesinde kendisine 3 puan veren ıvana Sert’le ilgili, Pop Bizde’nin “Ivana Sert’in bu performansına kaç puan veriyorsun” sorusuna -3 yanıtı verdi. Bu yanıt için sosyal medyada “İrem’in rövanşı” yorumları yapıldı.
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